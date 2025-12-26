© 2024 CINE NOMINE - M6 FILMS - AUVERGNE-RHÔNE-ALPES CINEMA - SAME PLAYER - KABO FILMS - ECHO STUDIO - BNP PARIBAS PICTURES - IMPACT FILM

泥棒コンビが迷い込んだのは、障がい者のためのサマーキャンプだった。

そんな奇想天外な物語を描いた映画『サムシング・エクストラ！ やさしい泥棒のゆかいな逃避行』が本日2025年12月26日より全国で公開中だ。本国フランスでは国民の7人に1人が鑑賞したとされ、2024年の年間興行収入ランキングで1位を獲得。公開から7週連続1位、公開初日の動員数ではあの『最強のふたり』を大きく上回り、フランス映画史上歴代2位にランクインするなど、驚異的な記録を次々と打ち立てた。

主人公は泥棒のパウロ。警察から逃げていた彼とその父親は、ひょんなことから障がい者とその介助者に間違われ、知的障がいのある若者たちのサマーキャンプに身を隠すことに。個性豊かなメンバーと笑顔にあふれたにぎやかな日々を過ごすうちに、彼らの心に少しずつ変化が生まれていく…。

監督・脚本・主演は、フランスで大人気のコメディアン・俳優・作家であるアルトゥス。サマーキャンプに参加するメンバーは、オーディションで選ばれた実際に障がいのある11人のアマチュア俳優たちが演じた。脇を固めるクロヴィス・コルニアックとアリス・ベライディらベテラン勢の演技にも注目だ。

GIZMODOでは映画の日本公開を前に、アルトゥス監督にインタビューを実施。初監督作でセンシティブなテーマに挑んだ理由や、撮影の舞台裏について語ってもらった。

――今作は監督デビュー作だそうですが、この物語を伝えようと思った理由をお聞かせください。

アルトゥス：もしかしたら、これが最初で最後の監督作になるかもしれない。そんな思いで作ったので、自分の心を深く揺さぶるテーマを描きたいと思ったのです。そこで、最後に心が動いた作品は何だったかなと思い返してみると、『八日目』という30年前のフランス映画でした（※ジャコ・ヴァン・ドルマル監督作／エリート・ビジネスマンとダウン症の青年の不思議な友情を描いた物語）。それもあって、このテーマをもう一度スクリーンで届けることが大切だと感じたんです。

障がいのある方々に出演してもらうことで、作品が語りうるものの広さを証明したいと思いました。繊細なテーマですが、笑いなど多彩な要素も描き出せるはずだと考え、観客が驚いたり、少し衝撃を受けたりしても、このテーマに向き合うこと自体に意味があると感じました。

監督・脚本・主演を務めたアルトゥス

――泥棒コンビが障がい者のサマーキャンプに身を隠すという設定は、どのように思いついたのですか？ コメディの中で障がい者を描くのは、センシティブで難しい部分もあったのではないでしょうか？

アルトゥス：実は当初はただのサマーキャンプの物語だったのですが、私がコントで演じているシルヴァンという障がいを持ったキャラクターも取り入れようということになり、障がい者のふりをしている泥棒を登場させることにしました。障がいのある人を笑うのではなく、みんなで一緒に笑える作品にしたかったんです。だからこそ、泥棒のついた嘘はかなり早い段階で明らかになり、障がいを持つ彼らが物語の主導権を握る展開にしました。今作では彼らがヒーローであり、主人公なんです。みんなが仲間であるということを描いているので、観ていても気持ちがいいのではないかなと思います。

――障がいのある俳優陣が、生き生きと楽しそうに演じているのが印象的でした。Instagramでキャスティングを行ったそうですが、今作の11人を選んだ理由は？

アルトゥス：とにかく個性の強い、キャラクターが立つ人を探していました。あとは、まとまりのあるチームを作ることが重要だと思っていました。本当はオーディションに参加してくれたみんなに「いいよ」と言いたいくらいの気持ちで、選ぶのは大変だったんです。その中でも、最も個性の際立つ人たちを選びました。

また、コメディという枠の中で、それぞれの個性をきちんと活かせるかどうかも重要なポイントでした。例えば、常に仮装しているボリス（・ピトエフ）が、登場するたびに違う格好をしているのはコメディにぴったりです。演技をする必要はなくても、それぞれの個性が作品に素晴らしい色合いや力をもたらしてくれそうな人たちを選びました。実際に彼らは自然体で、本当に普段からあのように暮らしているので、映画に大きな力を与えてくれました。

――キャンプのメンバーはもちろん、“本当の”シルヴァン役を演じたバンジャマン・ヴァンドワルさんもチャーミングでした。

アルトゥス：本人もあの役をすごく気に入っていたようです。パーティーのシーンばかりで、ずっと踊っていればよかったので、とても喜んでいました（笑）

――個性豊かなキャストを演出する上で工夫したことや、こだわったことはありますか？ また、監督自身が彼らと共演する中で、インスピレーションを受けたことはありますか？

アルトゥス：キャストは一人ひとり異なる個性を持っているので、それぞれが演じやすくなるようなコツを使って、一緒に撮影を進めていきました。直前にセリフを繰り返し練習してから撮影に挑んだ人もいれば、イヤフォンでセリフをつけた人もいます。中には即興で演じたいという人もいましたし、本当にさまざまなアプローチで取り組んでもらいました。

同じ場所のシーンが多いのも、ちょっとした事情がありました。時には役者が疲れていたり、コンディションがあまり良くない日もありました。そんなときは、無理に撮影を進めたくなかったんです。みんなが気分よく、楽しいと感じながら撮影できるようにしたかったんです。だから、そういう日は別のシーンを先に撮り、準備が整ったところで元のシーンに戻るなど、工夫しながら進めていきました。

――今作を観ていると、子どもの頃に過ごしたような、純粋に楽しい夏の記憶や感覚がよみがえりました。撮影を振り返ってみて、特に思い出に残っているエピソードはありますか？

アルトゥス：撮影中は心を強く動かされるようなことが毎日必ずあったので、一つだけ選ぶのは難しいです。どのスタッフに聞いても、「今作を経験する前と後で、自分は変わった」と言うはずです。普段は、「今日は疲れているな」「ちょっと風邪気味だな」「家族とケンカしちゃったな」など、いろんな事情を抱えて現場に行く日もあるし、あまり調子が良くないこともあります。でも今作では、現場に行くとあの11人がそれぞれの困難な状況の中で、笑顔で楽しそうに取り組んでいるんです。

例えば、ソソ（ソフィアン・リブ）は車椅子に座って、いつまで生きられるかわからないような状況でも楽しそうにしているのを見ていると、自分の人生を見つめ直すきっかけになりました。そんな日々を過ごして、みんな本当の家族のように親しくなったんです。

日本ではタトゥーにあまり良い印象を持たれていない方も多いかもしれないですが、私たちは記念に残したいことがあるとタトゥーを入れたりするんです。今作ではスタッフが何人も記念のタトゥーを入れていました。私もメイクさんとお揃いで、“プラスエクストラ”の意味で“+1”と暗号的にタトゥーを入れたんですよ。ソソも新しいタトゥーを入れていましたし、みんなにとって印象深い経験になったようです。

――フランスでは2024年の年間興収ランキングで1位を記録したとのことで、反響も大きかったでしょうね。

アルトゥス：特に本人たちは、今ではすっかりスターです。街を歩いていると、「あ、あの人だ！」と声をかけられたりするんですよ。とにかく撮影中はいろんなことがあったので、一緒に食事をして、5時間くらいかけて話さなければならないほど、信じられないようなことが毎日毎日起こっていました（笑）。きっと皆さんにも、スクリーンに映し出されるサマーキャンプの様子から現場の空気を感じ取っていただけるのではないかと思います。私たちは本当にあのサマーキャンプを体験したんです。たくさんの素敵なことが起こった日々でした。

――今日はありがとうございました！ 次はぜひ日本に来て、5時間かけて全部教えてください（笑）

アルトゥス：ぜひぜひ（笑）。日本の皆さんにも、今作を気に入っていただけたらうれしいです！

『サムシング・エクストラ！ やさしい泥棒のゆかいな逃避行』は12月26日より、全国ロードショー。公開初日より数量限定で、知的障害のある作家のアートを用いたプロダクトやプロジェクトを手掛けるアートライフスタイルブランド「ヘラルボニー/HERALBONY」とコラボした入場者特典が配布される。

Source: サムシング・エクストラ！ やさしい泥棒のゆかいな逃避行