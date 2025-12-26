¡Ö²È¤À¤«¤é¤¤¤Ã¤«¡×¥Æ¥ìÄ«¡¦¿¹»³¤ß¤Ê¤ß¥¢¥ÊàÉô²°Ãå¡©á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¥Í¥°¥ê¥¸¥§¤¸¤ã¡Ä¡×¤ÎÀ¼
¡Ö²È¤À¤«¤é¤¤¤Ã¤«¡¼¤È¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¿¹»³¤ß¤Ê¤ß¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¤¬µ®½Å¤Êà¥Ñ¥¸¥ã¥Þá»Ñ¤ò¸ø³«¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÍÄÆëÀ÷♡ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¤ªÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¿ÀÅÄÄ«¹á(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¤ÎÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤¤òÊó¹ð¡£2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö(²È¤À¤«¤é¤¤¤Ã¤«¡¼¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Ì¿¿¤ò¸«ÊÖ¤¹¤È»ä¤ÎÉþ¤¬¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤¹¤®¤ë¾Ð)¡×¤ÈÂ³¤±¤¿ÄÌ¤ê¡¢¿¹»³¥¢¥Ê¤Ï¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥Õ¤ÊÉô²°Ãå¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤¹¤®¤ë¿¹»³¤µ¤ó¤âÁ´Á³¤¢¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª2¿Í¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤â¿·Á¯¤Ç¤¤¤¤¤È¤â¡×¡Ö¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥¹¥¿¥¤¥ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÂç¾æÉ×¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ë¤Ï¡¢¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¡Ö¥Í¥°¥ê¥¸¥§¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¿¹»³¥¢¥Ê¤ÏË¡À¯Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢2021Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ØÆþ¼Ò¡£¸½ºß¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼J¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×MC¤òÃ´Åö¡£ºß³Ø»þÂå¤Ï¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò¤Ç½÷»ÒÂçÀ¸¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥á¥¤¥ó¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¹¥×¥é¥¦¥È¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£