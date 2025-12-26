パレスの51歳指揮官は今季限りで退任か。ロマーノ記者が注目投稿「新契約を結ばない意向であることが判明」
鎌田大地が所属するクリスタル・パレスのオリバー・グラスナー監督は、今季限りでクラブを離れる可能性があるようだ。
現在51歳のオーストリア人指揮官は、2024年２月にパレスの監督に就任すると、１年目にさっそくクラブ初のFAカップ優勝をもたらす。今季開幕前のリーグ覇者とFA杯王者が激突するコミュニティーシールドではリバプール撃破に導き、リーグ戦では昨季12位だったチームを17節終了時点で８位に押し上げている。
確かな手腕を発揮しているグラスナー監督は、その実績によって欧州での評価が高まっている様子で、ビッグクラブへのステップアップが噂されている。現行契約が2026年６月までとあって去就への関心が集まるなか、移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏が12月26日に自身の公式Xを更新し、次のように伝えた。
「オリバー・グラスナー監督がクリスタル・パレスとの新契約を結ばない意向であることが判明。オーストリア人指揮官は今後の進路を視野に決断を下し、今シーズンの優れた仕事を継続することに注力している」
鎌田にとってはフランクフルト時代にも師事した恩師。今後の動向が注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
