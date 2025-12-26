パスタで「パエリア」を作ってみた！ 手でボキボキ折って鍋に加えると……パスタの概念を覆すおもしろい食感が楽しめる一皿完成

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『パスタのパエリア＜フィデウア＞【ナースロボ】』という物体Ｂさんの動画です。

パスタのパエリア＜フィデウア＞【ナースロボ】

パスタでパエリアを作るとの動画が投稿されています。チャレンジ系の料理かと思いきや、スペインの伝統料理「フィデウア」を元にしたレシピ。ナースロボ＿タイプＴによるユーモラスな解説が楽しめるソフトウェアトークキッチン動画となっています。

まず、シーフードミックスの解凍をします。3％程度の塩水につけておきます。

香味野菜を準備します。玉ねぎを粗めのみじん切りに、ニンニクもみじん切りにします。

パエリアは通常お米で作りますが、今回は1.2ミリのパスタを使用します。ここで「ここから先センシティブなんで要注意。とくにイタリア人は逃げて！」との注意が入ります。

すると、パスタを手でボキボキと折って細かくしてしまいました。本来は専用のショートパスタを使うそうですが、日本では入手が困難なため、手で折って代用しています。

フライパンでオリーブオイルを熱し、玉ねぎとニンニクを炒めます。香りが立ってきたら、トマト缶を投入。さらにシーフードミックスも加えます。

味付けはフュメ・ド・ポワソン（魚のだし）を使います。味付けはこれだけです。

パスタを加え、軽くソースをなじませておきます。そこにお湯を加え、ふたをして待ちます。

この間にアリオリソースを簡易的に作ります。マヨネーズ、おろしニンニク、レモン汁を混ぜるだけで完成です。

魚介を乗せると見栄えが良くなるため、今回はムール貝を用意しました。フライパンからパチパチという音が聞こえてきたら、ふたを開けて仕上がりをチェック。ムール貝を乗せてパセリを散らせば完成です。

取り分けてみると、ちょっとお焦げができていました。食べた感想は「おいしいです！」とまず一言。麺同士がくっついて塊になっているところが、いい感じにもちもちなんだそうです。

今までのパスタの概念を覆すおもしろい食感が楽しめる一皿となっています。作ってみたい方は動画も参考にしてみてください。

視聴者コメント

パリパリが美味しそうだぁ…

お焦げ美味しそう

美味そうじゃい！

オシャレ料理じゃい！

これ面白いから追走しよう

文／高橋ホイコ