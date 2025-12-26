『FF7』の楽曲『ティファのテーマ』を8bitでアレンジ！ 給水塔の約束のシーンの映像もファミコン風のドット絵で再現
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『FF7 ファミコン風「ティファのテーマ」』というころんさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
ティファが可愛く作れて満足
投稿者のころんさんが、『ファイナルファンタジーVII』の楽曲『ティファのテーマ』をファミコン風の8bitでアレンジしました。
ころんさんの動画は、音楽だけでなく映像もファミコンらしいドット絵で表現しているのが特徴。
クラウドとティファの会話シーンの映像と共に流れる『ティファのテーマ』。穏やかで温かみのあるメロディがファミコン音源のレトロ感ととても合っています。
画面の転換に星空が見えてきたと思ったら……
給水塔の約束のシーンの映像になりました。
『FF7』はスクウェアが1997年1月31日にプレイステーション向けとして発売したロールプレイングゲーム。リメイクされた名作を、敢えてのファミコン風にしているのが新鮮です。詳細に興味を持たれた方は、どうぞ動画でファミコン風の『ティファのテーマ』をお楽しみください。
視聴者のコメント
・うぽつ
・FF２感たまらん
・おお、いい雰囲気だ
・ファミコン時代にもしFF7があったら…みたいで楽しい…
・8888888888