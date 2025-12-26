Mrs. GREEN APPLE、今夜出演『Mステ』3曲披露 「Carrying Happiness」のメッセージにファン歓喜
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）が、きょう26日午後4時30分から生放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（後4：30〜後11：10）に出演。番組の公式インスタグラムが26日までに更新され、メンバーからのメッセージが公開された。
【写真】ファン歓喜！ミセス「Carrying Happiness」メッセージ
Mrs. GREEN APPLEは「クスシキ」、「Carrying Happiness」、「GOOD DAY」の3曲を披露する。動画で大森は「あっという間に1年経ったということでね、ありがたいですね」と感謝。若井は「去年のSUPER LIVEも楽しかったですから。今年も最高なんじゃないですかね」と期待を込め、藤澤も「ありがとうございます」と感謝を伝えた。
さらに「Carrying Happiness」について大森は「じつは、お客さんがいるところでのパフォーマンスは、初めてなんじゃないかという節がありましたね」と説明。「心を込めて、歌いたピネス」などと伝えた。
この投稿に「めっちゃ楽しピネス笑 早く観たい！！！」「また突っ込みどころのある動画ありがとうございます(笑)3曲楽しみです」「語尾のピネス好き！」など歓喜の声が多数寄せられた。
