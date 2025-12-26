12月26日 発表

任天堂は12月26日、マイニンテンドーストアにてNintendo Switch 2の販売に関する情報を更新した。

マイニンテンドーストアではこれまでにSwitch2の抽選販売や招待販売を実施しており、10月の時点で2025年内に追加の販売を実施しないことを発表していた。今回の更新では2026年1月中旬以降に販売を再開することが明言。「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」と「Nintendo Switch 2（多言語対応）」の販売を実施することが正式に決定した。

2026年1月中旬以降に実施される販売においても一定の条件を設けるとしているものの、購入条件を含む具体的な販売方法や、販売開始日などの詳細は1月中に告知が予定されている。

なお、マイニンテンドーストアでは「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）マリオカート ワールド セット」の販売予定がないことを記載している。以前より本セット商品は2025年内の限定生産になるとされていたが、今回改めてアナウンスされた形になっている。また、「Nintendo Switch 2（多言語対応）」と「マリオカート ワールド」ダウンロード版の同時購入でセット価格が適用されるキャンペーンは2025年12月の販売をもって終了している。

□マイニンテンドーストアのNintendo Switch 2のページ

