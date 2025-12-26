ゴディバとの共同企画。ショコラティエ姿のミッキーをデザインしたバレンタインのコレクションが2026年1月9日より順次発売
ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ゴディバとの共同企画商品「DISNEY VALENTINE 2026」をはじめとしたバレンタイン関連アイテムをディズニーストア店舗にて2026年1月9日より順次発売する。また、ディズニー公式オンラインストアでは先行して1月6日より順次発売を予定している。
「DISNEY VALENTINE 2026」はブルーとゴールドを基調に、ショコラティエ姿のミッキーマウスの描き起こしアートがポイントととなっており、ミッキーがデザインされたオリジナルチョコレートなどが収録されている。
また、バレンタインシーズンに合わせて、チョコレートをイメージしたプーさんやスティッチのぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーン、ハート尽くしのキュートなぬいぐるみシリーズが登場する。
DISNEY VALENTINE 2026
アソートメント 9粒入：5,500円
グランプラス 23粒入：12,000円
お皿＆アソートメント 6粒入：5,800円
ぬいぐるみキーチェーン：3,100円
ミルク チョコチップ＆ヘーゼルナッツ ディズニーストアオリジナル
ダーク レモン ガナッシュ ディズニーストアオリジナル
CHOCOLATE STYLE
ぬいぐるみ：各4,600円
ぬいぐるみキーチェーン：各2,800円
ぬいぐるみキーチェーン 3連：各3,300円
Full of love
「TIM BURTON'S THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS」VALENTINE COLLECTION
チョコレート ポーチ入り：2,400円
クランチチョコレート ボックス入り：2,600円/
チョコレート マグカップ付き：2,800円
クランチチョコレート・スナック ペーパーバッグ入り：1,800円
DISNEY ARISTOCATS VALENTINE
チョコレート ポーチ入り：2,800円
クッキー・チョコレート 缶入り：2,600円
焼きチョコレート クリップ付き：2,300円
【カタヌキヤ】バウムクーヘン：900円
♡ 𝐷𝐼𝑆𝑁𝐸𝑌 𝑉𝐴𝐿𝐸𝑁𝑇𝐼𝑁𝐸 2026 ♡#バレンタイン にむけて#GODIVA との共同企画アイテムが登場✨- ディズニーストア公式 (@Disneystorejp) December 26, 2025
(C) Disney
(C) Disney (C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.