【ディズニー×ゴディバ バレンタイン関連アイテム】 2026年1月9日より順次発売 ※ディズニー公式オンラインストアでは1月6日より先行発売

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ゴディバとの共同企画商品「DISNEY VALENTINE 2026」をはじめとしたバレンタイン関連アイテムをディズニーストア店舗にて2026年1月9日より順次発売する。また、ディズニー公式オンラインストアでは先行して1月6日より順次発売を予定している。

「DISNEY VALENTINE 2026」はブルーとゴールドを基調に、ショコラティエ姿のミッキーマウスの描き起こしアートがポイントととなっており、ミッキーがデザインされたオリジナルチョコレートなどが収録されている。

また、バレンタインシーズンに合わせて、チョコレートをイメージしたプーさんやスティッチのぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーン、ハート尽くしのキュートなぬいぐるみシリーズが登場する。

DISNEY VALENTINE 2026

アソートメント 9粒入：5,500円

グランプラス 23粒入：12,000円

お皿＆アソートメント 6粒入：5,800円

ぬいぐるみキーチェーン：3,100円

ミルク チョコチップ＆ヘーゼルナッツ ディズニーストアオリジナル

ダーク レモン ガナッシュ ディズニーストアオリジナル

CHOCOLATE STYLE

ぬいぐるみ：各4,600円

ぬいぐるみキーチェーン：各2,800円

ぬいぐるみキーチェーン 3連：各3,300円

Full of love

「TIM BURTON'S THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS」VALENTINE COLLECTION

チョコレート ポーチ入り：2,400円

クランチチョコレート ボックス入り：2,600円/

チョコレート マグカップ付き：2,800円

クランチチョコレート・スナック ペーパーバッグ入り：1,800円

DISNEY ARISTOCATS VALENTINE

チョコレート ポーチ入り：2,800円

クッキー・チョコレート 缶入り：2,600円

焼きチョコレート クリップ付き：2,300円

【カタヌキヤ】バウムクーヘン：900円

(C) Disney

(C) Disney (C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.