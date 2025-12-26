滋賀県草津市烏丸半島で「Ｓｙｍｐｈｏｎｉｃ Ｓｔａｒｍｉｎｅ ２０２６」が、来年５月９日に初開催されることが決定した。

「人と人との“繋がり”を重視し、孤立のない社会を育むきっかけを」がコンセプト。滋賀県草津市・烏丸半島を舞台に、花火と音楽、そして演奏者と観客が一体となって創り上げる、一日限りの“共創型ライブアートフェスティバル”となる。過去１２回、毎回完売の開催実績を誇る、「びわ湖大津・ナイトクルース花火〜Ｃｉｎｅｍａｔｉｃ Ｓｔａｒｍｉｎｅ〜」の花火クリエイターチームが、この「Ｓｙｍｐｈｏｎｉｃ Ｓｔａｒｍｉｎｅ ２０２６」を完全プロデュース。映画音楽など、迫力あるサウンドに３０分の１秒単位でシンクロさせて打ち上げる芸術的な花火が堪能できる。

また、びわ湖南部の水深の浅い湖面は、花火が綺麗に映るのも特徴の一つ。クライマックスはゲストの有名ピアニスト、弦楽四重奏と、事前公募により集結する１０００人の合唱団、有名ボーカリストの歌声までもが花火と一つになる。さらに、当日草津ＹＭＩＴアリーナで行われる関連イベント「ＯＮＥ ＤＡＮＣＥ ＳＨＩＧＡ １０００人でひとつになろう！ ダンスプロジェクト」を経て、当日のシンクロステージオーディションより選抜された３０人と有名プロダンサーのコラボ演出も見どころ。「ここにしかない」圧巻のシーンを創り上げる。

今回、コロナ禍の高校生活で多くの制約を受けた草津市ゆかりの２０〜２３歳の１００人を無料招待。マスクに遮られた“つながり”を再び結び直す時間を届けるという。