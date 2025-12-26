ロックバンド「ＲＩＺＥ」（ライズ）の公式サイトが２６日に更新され、来年１月からライブ活動を休止することを発表した。ボーカル・ＪＥＳＳＥに身体の負傷が続き「長期療養が必要」になったと説明。ＪＥＳＳＥは自身の公式サイトを更新し、「首からの神経圧迫が原因」で右手のまひや体の痛みが生じているため「治療に専念する事を決めました」とつづった。

【ＲＩＺＥ公式サイト全文】

弊社所属バンド・ＲＩＺＥ／Ｔｈｅ ＢＯＮＥＺのＶｏ．ＪＥＳＳＥにつきまして２０２６年１月より当面の間すべてのライブ活動を休止する運びとなりました。これまで全身全霊でステージに臨んで参りましたがライブ活動が続く中、身体の負傷が続き医師の診断の結果、長期療養が必要との判断に至りました。ＪＥＳＳＥが復帰するまでの間、バンドのライブ活動も一時休止とし活動再開の時期は体調を見ながら改めてご報告いたします。ファンの皆様、関係者の皆様にはご心配とご迷惑をおかけしますが何卒ご理解頂けますようお願い申し上げます。

２０２５年１２月２６日株式会社 ＰＡＲＡＤＯＸ

【ＪＥＳＳＥ公式サイト全文】

１９９５年、当時自分は１５歳で学校の友達と初めてバンドを組んでから数え切れないライブをしてきた。最初は好きなバンドのコピーをしては、もっとライブを増やしたい！オリジナル曲で客を沸かせたい！全てにおいて不完全な自分に腹を立ててた記憶を今も鮮明に覚えてる。上手く行かず解散したり新しいバンドを組んだり、気が付けば３０年間走り続けてきた。後ろを振り向かず只々前を見て進み続けた。

小さな怪我は付きものだと言い聞かせてきて３０年、骨折や捻挫、肉離れ、多少の流血なんて屈でもない、何故ならこういったライブスタイルをするバンドに魅力を感じてきたからだ。 子供の頃見てきたバンドがそうだったのに今はそういったヴォーカルが激変してる中、これまで以上にぶちかましたい気持ちが増している。

そんな中、右手の麻痺が増え始め体の痛みが消えないので病院に行ったところ、再度首からの神経圧迫が原因だった。このまま走り続けたら数年後か分からないが車椅子かも…後遺症が残る怪我に対しては、流石の自分も恐怖を感じてしまった。俺はあと１５年このスタイルでライブをしたいので、２０２６年１月からすべてのライブ活動を休止して治療に専念する事を決めました。心配無用。より強くなって余裕でステージに帰って来ます。