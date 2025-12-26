森香澄、韓国旅行で“出会いの場”ソゲティンBARへ 指原莉乃も驚き「日本で遊べないから…」
【モデルプレス＝2025/12/26】フリーアナウンサーの森香澄が25日、フジテレビ系「トークィーンズ」（毎週木曜23時〜）に出演。韓国でソゲティンBARへ行ったことを明かした。
【写真】30歳フリーアナ「現代版シンデレラ」透明感溢れるシースルードレス姿
この日の番組では、グローバルボーイズグループ・TREASURE（トレジャー）のYOON JAE HYUK（ユン・ジェヒョク）、ASAHI（アサヒ）、HARUTO（ハルト）をゲストに迎え、韓国の恋愛事情を深掘りした。
3人は、韓国では恋人との理想の出会い方に派閥があると紹介。知人の紹介で出会う派が「ソゲティン」、日常で運命的に出会う派が「チャマンチュ」、自ら積極的に出会いに行く派を「インマンチュ」、誰でもいいから出会いたい派を「アマンチュ」と表現すると説明した。
さらに、韓国には店が客同士の出会いをアシストする「ソゲティンBAR」があると話題になると、森は「行きました。私」と告白。スタジオから驚きの声が上がるなか、森は「一緒に行った友達が『行ってみたい』って言って、行ったんですけど」と振り返り「ビールを頼むと何杯かに1回コインが貰えるんですよ。そのコインを持って他の卓に行ってゲームを申し込むみたいな」「ゲームきっかけで盛り上がれるから、そのままなんとなく一緒に飲める」と仕組みを説明した。
スタジオから「ゲームをしたんですか？」と尋ねられると、森は「しました」と照れ笑い。タレントの指原莉乃は「日本で遊べないから（韓国で）めっちゃ楽しんでんじゃん！」と驚いていた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】30歳フリーアナ「現代版シンデレラ」透明感溢れるシースルードレス姿
◆森香澄、韓国の恋愛事情を深掘り
この日の番組では、グローバルボーイズグループ・TREASURE（トレジャー）のYOON JAE HYUK（ユン・ジェヒョク）、ASAHI（アサヒ）、HARUTO（ハルト）をゲストに迎え、韓国の恋愛事情を深掘りした。
◆森香澄、韓国旅行で「ソゲティンBAR」へ
さらに、韓国には店が客同士の出会いをアシストする「ソゲティンBAR」があると話題になると、森は「行きました。私」と告白。スタジオから驚きの声が上がるなか、森は「一緒に行った友達が『行ってみたい』って言って、行ったんですけど」と振り返り「ビールを頼むと何杯かに1回コインが貰えるんですよ。そのコインを持って他の卓に行ってゲームを申し込むみたいな」「ゲームきっかけで盛り上がれるから、そのままなんとなく一緒に飲める」と仕組みを説明した。
スタジオから「ゲームをしたんですか？」と尋ねられると、森は「しました」と照れ笑い。タレントの指原莉乃は「日本で遊べないから（韓国で）めっちゃ楽しんでんじゃん！」と驚いていた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】