「格付け」お正月スペシャル、チェック内容一部解禁 キスマイ千賀健永・玉森裕太・二階堂高嗣は「殺陣」の演技見極める
【モデルプレス＝2025/12/26】ダウンタウンの浜田雅功が司会を務めるABCテレビ・テレビ朝日系24局「芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル」が、2026年1月1日（午後5時〜9時）に放送。このたび、6つのチェック項目の中から「オーケストラ」「殺陣」の内容が解禁された。
同番組は、浜田雅功を司会に一流芸能人たちがチームを組み、味覚や音感など6つのジャンルの格付けチェックを受け、間違える度に一流→普通→二流→三流→そっくりさん、そして最後には “映す価値無し（画面から消滅）”とランクがどんどんダウンしていく、格付けバラエティだ。
今回、プロとアマチュアの演奏を聴き分ける「オーケストラ」チェックを実施。さらにその演奏に、松崎しげるがボーカルで加わり華を添える。GACKT も「これだいぶ難しい問題だと思うんですけど」と語る難問に。「殺陣」では悪の軍団を引き連れる親玉役として神保悟志、悪の軍団をやっつける親分役として原田龍二、お姫様役として3時のヒロイン・かなでも登場。その濃い内容が一流芸能人達を戸惑わせる？
「オーケストラ」では、正解のプロは、日本を代表する音楽家・久石譲が音楽監督を務め、年間200回以上の公演を行う「日本センチュリー交響楽団」。一方のアマチュアは、今年110周年と学生オーケストラ屈指の歴史を誇る「京都大学交響楽団」。全国で200を超える演奏会を開き、各地で高い評価を受けている。そんな演奏に華を添えるボーカルを担当するのは松崎。ヒット曲「愛のメモリー」をオーケストラをバックにして歌い上げる。
スタジオに登場した松崎は、「（演奏は）プロとアマでは全然違いますよ」と言いつつ、「でも音楽をなさっている方はまず外すことはない」とキッパリ。事前に演奏を聴いている浜田は、「簡単に言うたら歌は邪魔。しげる、うっとうしいなと思うことはある」とぶっちゃけ、笑いを誘う。そんな浜田の話を聞き、チェックを受けるメンバーも「歌は聴かない」と、松崎の歌を警戒。プロのアーティスト達は「絶対に正解する」と意気込む。一方GACKTは、「京都大学のオーケストラはめちゃくちゃレベルが高いんですよね。これだいぶ難しい問題だと思うんですけど」と話す。
そして「殺陣」では時代劇などに登場する「殺陣で斬られる側の演技」を見極める。協力するのは千葉真一が設立し、かつては真田広之も所属したアクションスター育成の名門、ジャパンアクションエンタープライズ。正解は時代殺陣歴30年以上の一流殺陣集団で、大河ドラマや暴れん坊将軍など名だたる時代劇に出演し、4人で2万回以上は斬られたという斬られ役の超人。比べる不正解は、斬られた回数は4人で800回程度という若手殺陣集団だ。
今回は時代劇のドラマ仕立てで2つの殺陣を見比べるが、この斬られ役を引き連れる悪の親玉を演じるのは、「翔ぶが如く」「徳川慶喜」などの大河ドラマをはじめ多くの時代劇に出演している神保悟志。その悪の軍団をやっつける親分を演じるのは、水戸黄門の助さん役をはじめ数々の時代劇に出演している原田。さらに、かなでがお姫様役として出演する。このチェックには、「斬ったことは宝塚時代とか、『女ねずみ小僧』とかある」という大地真央や、「デビュー前にジャパンアクションエンタープライズの方から直々に殺陣を教えて貰ったことがある」と語るKis-My-Ft2の千賀健永、玉森裕太、二階堂高嗣らが参戦。実際にドラマ仕立ての殺陣が始まると、その濃い演技に「どうしても斬られ役じゃない人の方に目がいってしまう」と戸惑いの声があがる。（modelpress編集部）
司会：浜田雅功
アシスタント：ヒロド歩美
【ゲスト】
チーム ？？？？： GACKT、？？？？
チーム 天童恵美子： 天童よしみ、上沼恵美子
チーム アニバーサリー： 郷ひろみ、倖田來未
チーム おコメの女＆再会： 大地真央、竹内涼真
チーム 50分間の恋人： 伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、木村多江、高橋光臣
チーム Kis-My-Ft2： 千賀健永、宮田俊哉、横尾渉、藤ヶ谷太輔、玉森裕太、二階堂高嗣
チーム よしもと： 田村淳、寺家・エース（バッテリィズ）
チーム FRUITS ZIPPER： 鎮西寿々歌、櫻井優衣、松本かれん、仲川瑠夏、真中まな
【格付けチェック】
チェック1「ワイン」
チェック2「殺陣」
チェック3「弦楽八重奏」
チェック4「ミシュランシェフ」
チェック5「オーケストラ」
チェック6「しゃぶしゃぶ」
◆「格付け」6つのチェック項目内容解禁
◆松崎しげる「愛のメモリー」をオーケストラをバックに歌唱
◆キスマイ千賀健永・玉森裕太・二階堂高嗣「殺陣」の演技見極める
