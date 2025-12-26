大竹しのぶ「美味しくなかった」3年熟成した自家製梅酒披露「逆に気になる」「感想がチャーミング」の声
【モデルプレス＝2025/12/26】女優の大竹しのぶが12月25日、自身のInstagramを更新。自家製の梅酒を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】明石家さんまの元妻「美味しくなかった」自家製梅酒とのショット
大竹は、自身がパーソナリティを務めるNHKラジオ「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（毎週水曜よる9時5分〜）にて自作の梅酒を「やっとその蓋を開けて、飲んでみた」と投稿。「リスナーさんのメールで梅酒の話が出る度に『私も作ったけどまだ飲んでない、今度持ってくる』」と言いながら、「2年…いやもしかしたら3年かも」と時間が経ったことを告白。その梅酒を飲んでみたところ「そんなに、美味しくなかった」と言い、「もう少し寝かせてみることになりました」と顛末を明かしている。
この投稿に「感想がチャーミング」「どんな味だったんだろう」「逆に気になる」「人間味溢れた言葉が最高」「これからの梅酒の味が楽しみ」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
◆大竹しのぶ、3年越しの梅酒の味を告白
◆大竹しのぶの投稿に反響
