GACKT、上海公演延期に「不可抗力の事情」現在の心境綴る「互いの国の人たちが理解し合う小さなきっかけを…」【全文】
【モデルプレス＝2025/12/26】アーティストのGACKTが26日、自身のX（旧Twitter）を更新。ライブに訪れることができなかったファンへ向けた対応が反響を呼んでいる。
公式サイトでは、「平素よりGACKT YELLOW FRIED CHICKENz 〜WORLD TOUR ATTACK OF YFCz〜 in ShangHai公演に、格別のご関心とご声援を賜り、誠にありがとうございます」と書き出し、同公演について「不可抗力の事情により、やむを得ず延期とさせていただくこととなりました。公演を心待ちにしてくださっていた皆様には、多大なるご迷惑とご心配をお掛けいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と報告した。
「本公演のすべてのチケットは無効となります。すでにチケットをご購入されたお客様は、当日会場へお越しにならないようお願い申し上げます」と呼びかけ、チケットについては「公式指定販売チャネルにてチケットをご購入されたお客様につきましては、お客様ご自身でのお手続きは不要で、ご購入時のお支払い方法を通じて全額返金いたします」と対応策を報告。「返金は、7営業日以内を目安に、決済時の口座またはアカウントへ順次返金される予定です。ご不明な点がございましたら、各公式チケット販売プラットフォームのカスタマーサポートまでお問い合わせください」としている。
また、GACKTは自身の公式X（旧Twitter）にて、「1月の上海公演が延期になったのは、正直残念だ」と書き出し、「だが、この件についてボクらミュージシャンがとやかく言う立場ではないとも思っている。ボクらは、国と国を繋ぐ位置にいる。音楽や表現を通して、互いの国の人たちが理解し合う小さなきっかけを作る存在でありたい」と自身の思いを投稿。続けて「文化交流には、その力があると信じている。そして、その小さな積み重ねがいつか確かな形になることを、心から願っている」とコメントしていた。（modelpress編集部）
GACKT YELLOW FRIED CHICKENz 〜WORLD TOUR ATTACK OF YFCz~ in ShangHai 公演延期のお知らせ
平素よりGACKT YELLOW FRIED CHICKENz 〜WORLD TOUR ATTACK OF YFCz〜 in ShangHai公演に、格別のご関心とご声援を賜り、誠にありがとうございます。このたび、2026年1月24日（土）に上海・万代南梦宫上海文化中心 1F 夢想劇場にて開催を予定しておりました本公演につきまして、不可抗力の事情により、やむを得ず延期とさせていただくこととなりました。公演を心待ちにしてくださっていた皆様には、多大なるご迷惑とご心配をお掛けいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
◆GACKT、上海公演延期
◆GACKT、上海公演延期受けコメント
◆全文
GACKT YELLOW FRIED CHICKENz 〜WORLD TOUR ATTACK OF YFCz~ in ShangHai 公演延期のお知らせ
平素よりGACKT YELLOW FRIED CHICKENz 〜WORLD TOUR ATTACK OF YFCz〜 in ShangHai公演に、格別のご関心とご声援を賜り、誠にありがとうございます。このたび、2026年1月24日（土）に上海・万代南梦宫上海文化中心 1F 夢想劇場にて開催を予定しておりました本公演につきまして、不可抗力の事情により、やむを得ず延期とさせていただくこととなりました。公演を心待ちにしてくださっていた皆様には、多大なるご迷惑とご心配をお掛けいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
