やしろ優、3歳息子が“そっくり”と話題「瓜二つ」「遺伝子すごい」
【モデルプレス＝2025/12/26】お笑いタレントのやしろ優が12月25日、自身のInstagramを更新。3歳息子がクリスマスプレゼントを持つ姿が話題となっている。
やしろは「サンタ来たよ」とつづり、パジャマ姿の息子の写真を投稿。クリスマスプレゼントのルービックキューブを手に嬉しそうに眺める姿を披露している。
この投稿に「ママとそっくり」「目元が似てるのかな？」「本当に瓜二つ」「遺伝子すごい」「可愛らしい」「成長を感じる」などの声が寄せられている。
やしろは、2016年7月にお笑いコンビ・笑撃戦隊の野村辰ニと結婚。2022年1月、自身のブログにて第1子となる男児の出産を報告した。（modelpress編集部）
