「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」

Netflixは、2026年1月に配信する作品ラインナップを発表している。人気シリーズの完結作「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」のフィナーレ(第8話)を1月1日10時から配信するほか、木村拓哉主演の「教場 Reunion」、アニメ「プリズム輪舞曲」などを順次配信する。

「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」は、VOL 1(第1～4話)が配信中で、26日からVOL 2(第5～7話)の配信がスタート。シリーズの最後を飾るフィナーレ(第8話)が1月1日10時から配信となる。ホーキンスの仲間たちは友情と勇気で団結し、最終決戦へ向かう。

「プリズム輪舞曲」

1月15日からはアニメ「プリズム輪舞曲」を独占配信。「花より男子」の神尾葉子原作・キャラクター原案・脚本の青春ラブストーリー。1914年ロンドン。画家を志す少女、一条院りりが出会ったのは天才画家の青年キット・チャーチ。ライバル心を燃やす二人の間には思わぬ恋が芽生え始める。

「アガサ・クリスティのセブンダイヤルズ」

同日にはアガサ・クリスティー原作の実写ミステリー「アガサ・クリスティのセブンダイヤルズ」も配信。

そのほかテッサ・トンプソン、ジョン・バーンサル共演のミステリー「彼の真実、彼女の嘘」を1月8日から、キム・ソンホ、コ・ユンジョン共演のロマンチックコメディ「恋の通訳、できますか?」を1月16日から、それぞれ独占配信する。

Netflix映画作品では、マット・デイモンとベン・アフレックによるサスペンスアクション「Rip/リップ」を1月16日から独占配信。古びた隠れ家で数千万ドルもの現金を発見した、マイアミ警察の警官たち。チーム内の信頼関係が崩れていくなか、全員に疑いの目が向けられ、すべてが信用できなくなっていく。

「超かぐや姫！」

1月22日からは日本最古の物語×豪華ボカロPによるアニメーション作品「超かぐや姫！」を独占配信。「呪術廻戦 第1期」や「チェンソーマン」などのオープニング映像演出を手掛けた山下清悟氏初の長編監督作で、主題歌を含む劇中歌をryo(supercell)やkz(livetune)、40mP、HoneyWorks、Aqu3ra、yuigotといったボカロPが手掛けている。

「ボーイフレンド: シーズン2」

台本のない「NETFLIX アンスクリプテッド」シリーズでは、日本初、男性同士のリアリティーショーのシーズン2「ボーイフレンド: シーズン2」を、1月13日から4週連続で独占配信。白銀の北海道でほどけていく想い、揺れる片思い、ふと溢れる本音。共同生活の中で交差する“恋と友情のあいだ”は、どんな物語を紡ぐのか。

「アンロックド: 獄中の大実験」シーズン2

さらにアメリカの重罪犯を収容する拘置所で、鍵と看守を撤廃するという実験を記録した「アンロックド: 獄中の大実験」シーズン2も1月17日から独占配信される。

『映画「教場-Reunion」』

(C)フジテレビジョン (C)長岡弘樹／小学館

そのほか注目作品としては、木村拓哉主演のテレビドラマ「教場」シリーズの集大成となる映画版2部作の前編「教場 Reunion」を1月1日から、実際の事件を基に“殺人教師”と呼ばれた男の戦いを描く三池崇史監督作「でっちあげ ～殺人教師と呼ばれた男」を1月8日から独占配信。

監督・是枝裕和、脚本・坂元裕二の映画「怪物」、F1界の帝王と呼ばれたエンツォ・フェラーリを描いた「フェラーリ」なども1月1日から配信する。

「でっちあげ ～殺人教師と呼ばれた男」

(C)2025「でっちあげ」製作委員会 原作-福田ますみ『でっちあげ 福岡「殺人教師」事件の真相』(新潮文庫刊)

「フェラーリ」