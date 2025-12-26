青島海洋生物医薬研究院に展示されている海洋生物由来の医薬品。（２０２４年６月７日撮影、青島＝新華社記者／李紫恒）

【新華社青島12月26日】中国山東省青島市にある青島海洋生物医薬研究院では冬の午後、中国工程院院士（アカデミー会員）の管華詩（かん・かし）氏のチームの中核メンバーで同研究院の糖工学プラットフォーム副主任を務める胡婷（こ・てい）氏が、同僚の呂友晶（りょ・ゆうしょう）高級工程師（シニアエンジニア）と共に、パソコン画面上の試験データを検討していた。

これらのデータは、BG136の臨床過程で蓄積された。BG136は、管氏率いるチームが開発した、世界初の抗腫瘍免疫効果を持つ海洋性多糖体による国家1類新薬（国内外で販売されていない薬品）であり、現在第2相臨床試験が進行中のこの薬は、がん治療に新たな飛躍をもたらすことが期待されている。

青島海洋生物医薬研究院の実験室で意見を交わす研究者。（２０２４年６月７日撮影、青島＝新華社記者／李紫恒）

管氏率いるチームが開発したBG136は、比較的安定した低温の海域で生育するのに適した南極産の海藻に由来する。この海洋資源を病気治療の良薬へと実用化するため、管氏を中心とする青島海洋生物医薬研究院のチームはたゆまぬ努力を続け、「青い薬材庫」の構築に注力し、BG136をはじめとする新薬の研究開発を加速させている。

2022年12月20日、同研究院と中国海洋大学、正大製薬（青島）が共同開発した「注射用BG136」が国家薬品監督管理局の審査に合格し、「医薬品臨床試験許可通知書」を取得して、臨床段階へと進んだ。

青島海洋生物医薬研究院の実験室で働く研究者。（１２月５日撮影、青島＝新華社記者／李紫恒）

ここ数年、研究院は「青い薬材庫」を舞台とした新薬開発で顕著な成果を上げている。技術融合の面では、八つの実体保管庫と二つの情報データベースを備えた「青い薬材庫」資源プラットフォームを構築し、「人工知能（AI）＋（プラス）新薬発見/スクリーニング」の技術融合を推進し、新薬開発システムを確立した。

さらに、研究院は抗腫瘍、抗ウイルス、抗慢性閉塞性肺疾患（COPD）などの臨床ニーズにも焦点を当て、海洋生物由来医薬品の階層グループを形成している。BG136注射液の第2相臨床試験が進んでいるほか、機能的治癒が期待される抗B型肝炎ウイルス薬「LY102錠」、抗COPD治注射液「LY104」も臨床試験入りの承認を得ている。（記者/王凱、張武岳）