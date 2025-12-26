片岡愛之助、妻・藤原紀香と“クリスマス”夫婦2ショット「とっても素敵」「お似合いのご夫婦」
歌舞伎俳優・片岡愛之助（53）が25日、自身のブログを更新。妻で俳優の藤原紀香（54）との“クリスマス”夫婦ショットを公開した。
【写真】「お似合い」片岡愛之助＆藤原紀香の“クリスマス”夫婦2ショット
「京都南座吉例顔見世大歌舞伎、音羽屋さん御親子の襲名披露公演の千穐楽です!!」と書き出し、舞台化粧での写真をアップ。「今月はあっという間に千穐楽と感じました 今年最後の舞台です、無事千穐楽を迎えられました事に感謝です」と心境をつづった。
投稿では、「そして、Merry Xmas!!! からの夫婦ショット 壱ちゃん、今年もありがとう」と、共演する歌舞伎俳優・中村壱太郎（35）との2ショットをアップ。
続けて「おまけ」とつづり、クリスマスツリーを背にした着物姿の藤原との2ショットも披露し、「いつも有難う 感謝してます」と藤原への思いを記した。
この投稿には、「ご夫婦のツーショットもとっても素敵です！」「最高のお似合いのご夫婦ですね。来年のご活躍も楽しみにしています」「片岡ファミリーにとって、良いお年を」などのコメントが寄せられている。
