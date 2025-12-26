Snow Man阿部亮平、撮影で持ち前のリズム感を発揮 佐々木希とユーキャン新CMに出演
9人組グループ・Snow Manの阿部亮平、俳優の佐々木希が、来年1月から放送されるユーキャンの新CM「おうちで完結」篇、「ひさしぶりの勉強」篇、「趣味や関心」篇に出演する。
【メイキングカット】カワイイ！笑顔でピースする阿部亮平
新CMのコンセプトは「できちゃうんだ、ユーキャン」。阿部と佐々木が、何か学びたい、新しいことを始めたいけど、さまざまな理由で思いとどまってしまう人に、ユーキャンとなら「できちゃう」理由を「ラ・バンバ」の曲にのせて明るく紹介。新しい年に新しい学びを始めたいと思う人の背中をぐっと押してくれるような、前向きな気持ちになれるCMとなっている。
撮影は、ユーキャンのブランドカラーでもある赤い背景の部屋をイメージしたスタジオで行われた。丸1日がかりの長丁場ながら、撮影の合間にスタッフと談笑しながら終始和やかなムードで撮影が進行した。
CMでは、阿部がユーキャンの代弁者となり、学びたいけれど、さまざまな理由で迷ってしまう佐々木に、ユーキャンならできる理由を紹介。
楽曲に合わせながら、歩いたり、部屋に入ってきたり、椅子に座ったりと難しい動きが多かったものの、持ち前のリズム感でスムーズに撮影を進めていた阿部。CMごとに変わる決めポーズも見どころだ。
また講座ラインナップの多さに驚いたり、不安な顔から自分にもできそう！とぱっと笑顔になったり…さまざまな表情を見せる佐々木さんの表現力にも注目だ。
