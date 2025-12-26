吉岡里帆、大河『豊臣兄弟！』チームで季節行事を楽しむ「大プレゼント大会しました」 ファンほっこり「仲の良さが伝わってきます」「楽しそう」
俳優の吉岡里帆が12月24日、自身のインスタグラムを更新。俳優の仲野太賀が主演を務める、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（2026年1月4日放送スタート）に主要キャストとして出演する吉岡は、チームで楽しんだクリスマスの思い出ショットを公開した。
【写真】「仲の良さが伝わってきます」 大河チームで楽しんだ"パーティー"の様子を披露した吉岡里帆
吉岡は「Merry Xmas」とクリスマス仕様に飾られた壁を背景に、サルのぬいぐるみを2匹手にした写真を投稿。「今年は大河チームみんなで大プレゼント大会しました」と明かし、シースルーのシャツを着てVサインする写真などもアップした。
コメント欄には「大プレゼント大会楽しそう!!大河チームの仲の良さが伝わってきます」「楽しそう」「モンキーかわゆ過ぎ」「結束力が素敵」「大河楽しみにしています」などの声が多数寄せられている。
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。
出演キャストには、仲野、吉岡のほか、池松壮亮、浜辺美波、白石聖、小栗旬、宮崎あおい（崎＝たつさき）、松下洸平、山口馬木也ら豪華俳優陣が名を連ねている。
