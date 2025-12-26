◎全国の天気

山陰から北日本の日本海側は、断続的に雪が降るでしょう。引き続き、猛吹雪や大雪に注意・警戒をしてください。

年末の忙しい時期ですが、吹雪などの時にやむを得ず車で外出するときは、防寒着や手袋、スコップなどを用意するとともに、十分に燃料があることを確認しましょう。また、万一に備えて、飲料水や非常食、毛布や使い捨てカイロも用意しておくと安心です。

太平洋側は晴れ間の出る所が多いですが、にわか雨・にわか雪がありそうです。なお、北海道は太平洋側も雪で、吹雪く所があるでしょう。

◎予想最高

気温全国的に前日より低く、西日本や北陸では真冬の寒さとなりそうです。

福岡は前日より8℃低い6℃、金沢は9℃低い3℃、札幌は4℃低い0℃の予想です。大阪は10℃、名古屋は9℃、東京は12℃、仙台は7℃でしょう。全国的に冷たい風が強く、一層寒く感じられそうです。

◎週間予報

・大阪〜那覇

27日(土)は西日本の太平洋側を中心に晴れるでしょう。28日(日)は西日本の各地で晴れそうです。29日(月)から30日(火)にかけては寒さが緩み、福岡などで15℃以上となる予想です。沖縄はしばらく天気がぐずつき、29日(月)以降は雨が続く見込みです。

◎週間予報

・札幌〜名古屋27日(土)にかけて日本海側では大雪や吹雪にお気をつけください。その後も日本海側は雪や雨の日が続きそうです。一方、太平洋側は冬晴れの日が多いでしょう。来週前半は日差しにホッとできそうです。30日(火)の東京は14℃まで上がる予想です。