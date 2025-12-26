田村心、“役者人生第1章を完結”フォトエッセイ発売で先行カット解禁 『刀剣乱舞』『ヒロアカ』など2.5次元舞台に出演
俳優の田村心が、2026年2月14日に「田村心フォトエッセイ『Shin Tamura』」（KADOKAWA）を発売する。ミュージカル『刀剣乱舞』の陸奥守吉行役や『僕のヒーローアカデミア』The “Ultra” Stageの緑谷出久役などで活躍する田村の活動10周年と30歳を記念したメモリアルなフォトエッセイとなる。
【別カット】鍛え上げられた腹筋チラリ！憂いを帯びた表情の田村心
本作では、ストイックに磨き上げた肉体美や、大人の魅力を醸すカットから、飾らない自然体な姿までをオールフィンランドロケで撮り下ろした。
田村本人による完全書き下ろしのエッセイも収録。「夢」を追いかける者としての30年、俳優として葛藤してきた10年の歳月を赤裸々に語った。構成を含めゼロから自身の言葉でつむいだエッセイの中では「このフォトエッセイで色々な話ができたから、本当に20代に後悔や、やり残したことがなくなりました。」ともつづっており、ファン必読の1冊になっている。
また、26年2月21日に東京とオンライン、2月28日に大阪、3月1日に東京にて田村本人が登壇する発売記念イベントも開催される。
■田村心コメント
7年ぶりに写真集を出させていただきます。
芸能生活10周年と、30歳を記念して発売される今回の写真集。30歳を迎える直前、20代最後の姿をフィンランドで撮影していただきました。20代にやり残したことがないように『過去1番かっこいい田村心』を目指して、撮影に臨みました。
芸能生活10年間を振り返るエッセイも書かせていただきました。今だから言える、今しか言えない、ここでしか読めない特別な文章を書きました。10年間と、今の田村心が詰め込まれた『最高傑作』ができたと思います。ぜひチェックしてみてください。
