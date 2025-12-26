スピッツの名曲を原案にした、現在公開中の映画『楓』。そのクリスマス舞台あいさつにW主演を務めた福士蒼汰（32）と福原遥（27）、そして行定勲監督が登壇した。さらに主人公の学生時代を演じた北島岬（18）がサプライズで登場し、主演の2人を驚かせた。

【映像】髪型が似ている北島岬と福士蒼汰

司会「会場内にいらっしゃっているので、立っていただけますか」

福士「会場内に…？あー！岬くん！」

司会「北島岬さんです」

福原「（福士に）すごい髪型も似ている。揃えたの？」

北島「いや、揃えては…」

福士「かわいい〜」

北島「緊張しちゃって…」

イベント終盤には、2026年の抱負を聞かれ、北島は「一生懸命」、福原は「吸収と成長」、行定監督は「改めて人生考える」と答える中、福士は以下のように答えた。

福士「カメラ技術の向上！（役柄で）カメラで撮っていて楽しいなって思った。僕は涼くん（劇中の役）と同じで人を撮るのが好き。集中している方を撮ったり、笑顔を撮ったりするのが好き。これからもカメラ技術を向上させて、人の笑顔をたくさん記録できたらなと思っている」

（『ABEMA Morning』より）