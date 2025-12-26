【大井競馬 29日発走 東京大賞典 枠順決まる】16頭集結 ミッキーファイトは7枠13番
29日の大井競馬9Rで行われる「第71回東京大賞典」（G1、ダート2000メートル）の枠順が26日、確定した。
今年の帝王賞（大井）、JBCクラシックとJpn1連勝中のミッキーファイトは7枠13番に。また羽田盃、東京ダービー（いずれも大井）と今年の3歳ダート3冠で2冠に輝いたナチュラルライズは1枠1番となった。
メンバーは以下の通り。
1枠1番ナチュラルライズ （牡3＝美浦・伊藤圭）56横山武
1枠2番パッションクライ （牡4＝大井・高野毅）57張田昂
2枠3番ナルカミ （牡3＝美浦・田中博）56戸崎圭
2枠4番バハルダール （セン6＝大井・藤田輝）57藤田凌
3枠5番ベルグラシアス （牝3＝大井・市 村）54町 田
3枠6番ナンセイホワイト （牡5＝大井・米 田）57安 藤
4枠7番ヒーローコール （牡5＝浦和・小久保）57桑 村
4枠8番キングズソード （牡6＝栗東・寺 島）57岩田望
5枠9番アラジンバローズ （セン8＝兵庫・新 子）57下 原
5枠10番ディクテオン （セン7＝大井・荒 山）57矢 野
6枠11番シーソーゲーム （牡3＝大井・藤田輝）56笹 川
6枠12番ホウオウルーレット（牡6＝美浦・栗田徹）57岩田康
7枠13番ミッキーファイト （牡4＝美浦・田中博）57ルメール
7枠14番ナイトオブファイア（牡3＝大井・渡辺和）56吉 原
8枠15番アウトレンジ （牡5＝栗東・大久保）57松 山
8枠16番グランブリッジ （牝6＝栗東・新 谷）55川 田
※左から枠番、馬番、馬名、性齢、所属、厩舎、重量、騎手名