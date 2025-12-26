スポニチ

　29日の大井競馬9Rで行われる「第71回東京大賞典」（G1、ダート2000メートル）の枠順が26日、確定した。

　今年の帝王賞（大井）、JBCクラシックとJpn1連勝中のミッキーファイトは7枠13番に。また羽田盃、東京ダービー（いずれも大井）と今年の3歳ダート3冠で2冠に輝いたナチュラルライズは1枠1番となった。

　メンバーは以下の通り。

1枠1番ナチュラルライズ　（牡3＝美浦・伊藤圭）56横山武

1枠2番パッションクライ　（牡4＝大井・高野毅）57張田昂

2枠3番ナルカミ　　　　　（牡3＝美浦・田中博）56戸崎圭

2枠4番バハルダール　　　（セン6＝大井・藤田輝）57藤田凌

3枠5番ベルグラシアス　　（牝3＝大井・市　村）54町　田

3枠6番ナンセイホワイト　（牡5＝大井・米　田）57安　藤

4枠7番ヒーローコール　　（牡5＝浦和・小久保）57桑　村

4枠8番キングズソード　　（牡6＝栗東・寺　島）57岩田望

5枠9番アラジンバローズ　（セン8＝兵庫・新　子）57下　原

5枠10番ディクテオン　　　（セン7＝大井・荒　山）57矢　野

6枠11番シーソーゲーム　　（牡3＝大井・藤田輝）56笹　川

6枠12番ホウオウルーレット（牡6＝美浦・栗田徹）57岩田康

7枠13番ミッキーファイト　（牡4＝美浦・田中博）57ルメール

7枠14番ナイトオブファイア（牡3＝大井・渡辺和）56吉　原

8枠15番アウトレンジ　　　（牡5＝栗東・大久保）57松　山

8枠16番グランブリッジ　　（牝6＝栗東・新　谷）55川　田

※左から枠番、馬番、馬名、性齢、所属、厩舎、重量、騎手名