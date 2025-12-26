今回は、年末に自分の家に泊まる義母に、ありえないことを言われた女性のエピソードを紹介します。

まだ初日なのに…

「毎年ゴールデンウィークやお盆、年末に、義両親や義姉妹がうちにやって来ます。義両親には『孫のお世話をしてあげる』と言われるのですが、子供たちの世話なんてしたことはなく、うちでやりたい放題で……。

それに義両親や義姉妹はうちで大量に私の作ったご飯を食べ、長期滞在するので、食費も光熱費も結構かかります。でもそのことに対し感謝の言葉を言われたことはありません。それに、私も食費など請求しにくいですしね……。

さらに義両親と義姉妹は家を散らかし、『狭い家ね〜』など文句ばかり。夫も夫で自分の家族を放置し、何も言わないんですよね。

で、今年の年末も義両親＆義姉妹がやって来て『ついにやって来た……』とビクビクしていましたが、来て早々に『まずはお茶ぐらい出しなさいよ？』と義母から先制攻撃……。そして義母が台所に来たので、『手伝ってくださるんですか。ありがとうございます』と言うと、『手伝うわけないでしょ！』と怒鳴られ……。

さらに義母は冷蔵庫を勝手にあけ、『冷蔵庫に食材を入れすぎでしょ！』『冷却効率が落ちるのよ。そんなことも知らないの？』とバカにしたように言ってきて、思わず言い返したくなったのを我慢しました。ただ、この後まだ1週間ほど滞在が続くので、我慢できるか自信がないです」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2024年12月）

▽ 来て早々こんなことを言われるなんて、きついですね。こっちは義両親や義姉妹の滞在に備え、準備して精一杯もてなしているというのに、そういった配慮への感謝はまったくなさそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。