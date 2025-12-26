PPエンタープライズ“年初めグラビア”「ヤングアニマル」1号本日発売。「『えなこ』オリジナルカレンダー2026」付き
【「ヤングアニマル」1号】 12月26日 発売 価格：759円
白泉社は、「ヤングアニマル」1号を12月26日に発売した。価格は759円。
表紙と巻頭＆巻末グラビアはPPエンタープライズの“年初めグラビア”。新しい年の幕開けを、彼女たちのまぶしい晴れ姿と共に過ごそう。特別付録には「『えなこ』オリジナルカレンダー2026」が付いてくる。
マンガの巻頭カラーは「3月のライオン」。羽海野チカ氏描き下ろしのイラストが満載のスケジュール帳「３月のライオン ダイアリー 2025.12０－2027.3」も発売中。
SNSで話題の「おそらくカノジョは俺の兄貴を狙ってる」はカラー扉付きで登場。TVアニメ化が決定した「描くなるうえは」や「紫雲寺家の子供たち」など話題作も掲載されている。
【表紙&巻頭グラビア&巻末グラビア】PPエンタープライズ（撮影：フジシロタカノリ）
【特別ふろく】「えなこ」オリジナルカレンダー2026【3月のライオン】
巻頭カラー「3月のライオン」（羽海野チカ）
「３月のライオン ダイアリー 2025.12０－2027.3」【おそらくカノジョは俺の兄貴を狙ってる】
カラーつき「おそらくカノジョは俺の兄貴を狙ってる」（伊瀬まるの）
「おそらくカノジョは俺の兄貴を狙ってる」1巻
「描くなるうえは」（原作／高畑弓 作画／蒲夕二）
「紫雲寺家の子供たち」（宮島礼吏 【作画協力】雪野れいじ）