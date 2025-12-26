【「ヤングアニマル」1号】 12月26日 発売 価格：759円

白泉社は、「ヤングアニマル」1号を12月26日に発売した。価格は759円。

表紙と巻頭＆巻末グラビアはPPエンタープライズの“年初めグラビア”。新しい年の幕開けを、彼女たちのまぶしい晴れ姿と共に過ごそう。特別付録には「『えなこ』オリジナルカレンダー2026」が付いてくる。

マンガの巻頭カラーは「3月のライオン」。羽海野チカ氏描き下ろしのイラストが満載のスケジュール帳「３月のライオン ダイアリー 2025.12０－2027.3」も発売中。

SNSで話題の「おそらくカノジョは俺の兄貴を狙ってる」はカラー扉付きで登場。TVアニメ化が決定した「描くなるうえは」や「紫雲寺家の子供たち」など話題作も掲載されている。

【表紙&巻頭グラビア&巻末グラビア】PPエンタープライズ（撮影：フジシロタカノリ）

【特別ふろく】「えなこ」オリジナルカレンダー2026

【3月のライオン】

巻頭カラー「3月のライオン」（羽海野チカ）

「３月のライオン ダイアリー 2025.12０－2027.3」

【おそらくカノジョは俺の兄貴を狙ってる】

カラーつき「おそらくカノジョは俺の兄貴を狙ってる」（伊瀬まるの）

「おそらくカノジョは俺の兄貴を狙ってる」1巻

「描くなるうえは」（原作／高畑弓 作画／蒲夕二）

「紫雲寺家の子供たち」（宮島礼吏 【作画協力】雪野れいじ）