ヒーローズは、「あの採石場で花束を」第1巻を12月26日に発売した。価格は880円。

本作は、マンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」で連載している、「仮面ライダー ジオウ」、「ULTRAMAN FINALシーズン」の下山健人氏が原作、「全国高校！ ゆるキャラ部」、「大奥チャカポン！」まいたけ氏作画による特撮業界マンガ。

【あらすじ】

特撮しようぜ！！！

映画会社「梅映」のアシスタントプロデューサー・晴川春人は、ひょんなことから『特撮』企画を担当することに。知識・経験ゼロからのスタートだったが、社内の特撮オタク・天谷菊乃と出会うことで徐々に特撮の魅力に気づいていき──。

原作は『仮面ライダー ジオウ』『ULTRAMAN FINALシーズン』の脚本を務めた下山健人。漫画は『全国高校！ ゆるキャラ部』『大奥チャカポン！』のまいたけ。日本が誇る“特撮”業界を強力タッグが描き出す！

特典情報

刊行を記念して、応援書店で購入者限定特典を配布する。

※購入特典は原則、店頭にてお買い上げいただいた方に配布されます。

各書店様のECサイトでご購入いただいた場合に特典が付かない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※数に限りがありますので、お早めにお買い求めください。