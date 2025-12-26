県内ではインフルエンザの警報が継続されています。年末年始で帰省や旅行など人の動く機会が増えるとして、県が注意を呼び掛けています。



25日に発表された県感染症情報によりますと、12月21日までの直近1週間の1定点医療機関あたりの感染者の数は33.16人で、前週の40.20人に比べ減少しています。県内では3週連続で減少していますが、国の警報基準30人を上回っていることから警報が継続されています。





保健所管内別では、患者の報告数が県内で最も多いのは村上で86.50人で警報基準の30人を大きく上回っています。年末年始に向けてこれから人の動きが活発になることから、県は具合が悪い、症状があるときは外出を控えるほか、うがいや手洗い、マスク着用など基本的な感染対策の徹底とともに、部屋の換気にも気を付けてほしいとしています。また多くの医療機関が休みに入る年末年始に、救急車を呼ぶかどうかや、医療機関の受診を迷ったときは、携帯電話やプッシュ回線でかけられる救急医療電話相談を利用してほしいということです。【救急医療電話相談】（12月27日から1月4日24時間受付）＃7119【小児救急医療電話相談】（12月27日から1月4日24時間受付）#8000