【ちくわレシピ】栄養豊富で、しかも節約！旨味たっぷり「ちくじゃが煮」
【写真】SNSで話題！ ちくわの巨大クッションが爆誕!? （画像21枚）
食費を少しでも抑えたいとき、頼りになるのが安くて栄養豊富な「ちくわ」。
ちくわは手頃な価格で高タンパク、さらに旨みもたっぷり。炒め物からサラダ、スープまで万能に使える食材です。しかも、加熱済みだから生でもサッと加熱するだけでも食べられて、時短料理にはぴったり。日持ちもしやすいので、買い置きして冷蔵庫に常備しておくと、忙しい日でも「あと一品」がカンタンに作れちゃいます。
■「ちくじゃが煮」のレシピ
焼ちくわから魚の旨味が出て、おいしくなります。
■【材料】4人分
・焼ちくわ(乱切り) 1パック
・じゃがいも 300g
・玉ねぎ(くし形切り) 150g
・にんじん(乱切り) 80g
・絹さや(青ゆで) 適量
A めんつゆ(濃縮) 大さじ2
A 砂糖 大さじ1
A しょうゆ 大さじ1
A 水 400ml
・サラダ油 大さじ1
■【作り方】
1.じゃがいもは半分にし、4〜6つに切り水にさらす。
2.鍋にサラダ油を熱し､水けをきったじゃがいも、にんじん、玉ねぎの順に炒め､Aと焼ちくわを加えて約15〜20分煮る｡絹さやを飾る｡
■ワンポイント
絹さやの代わりにゆでたいんげんなどでもよいでしょう。
調味料は家庭で常備されている「めんつゆ」をベースにした手軽な一品です。
調理時間:25分／エネルギー:176kcal／塩分:2.4g（エネルギー・塩分は1人分の値です）
レシピ提供＝株式会社紀文食品