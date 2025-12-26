焼ちくわから魚の旨味が出て、おいしく!


食費を少しでも抑えたいとき、頼りになるのが安くて栄養豊富な「ちくわ」。

ちくわは手頃な価格で高タンパク、さらに旨みもたっぷり。炒め物からサラダ、スープまで万能に使える食材です。しかも、加熱済みだから生でもサッと加熱するだけでも食べられて、時短料理にはぴったり。日持ちもしやすいので、買い置きして冷蔵庫に常備しておくと、忙しい日でも「あと一品」がカンタンに作れちゃいます。

今回は、そんな食卓の強い味方・ちくわのレシピをご紹介します！「肉じゃが」ならぬ「ちくじゃが煮」は、お肉の代わりに焼きちくわを使った煮物。ちくわの旨味が野菜にもたっぷり染みわたり、節約にもなる一石二鳥のレシピです！

■「ちくじゃが煮」のレシピ

ちくじゃが煮のレシピ


焼ちくわから魚の旨味が出て、おいしくなります。

■【材料】4人分

・焼ちくわ(乱切り)　1パック

・じゃがいも　300g

・玉ねぎ(くし形切り)　150g

・にんじん(乱切り)　80g

・絹さや(青ゆで)　適量

A　めんつゆ(濃縮)　大さじ2

A　砂糖　大さじ1

A　しょうゆ　大さじ1

A　水　400ml

・サラダ油　大さじ1

■【作り方】

1.じゃがいもは半分にし、4〜6つに切り水にさらす。

2.鍋にサラダ油を熱し､水けをきったじゃがいも、にんじん、玉ねぎの順に炒め､Aと焼ちくわを加えて約15〜20分煮る｡絹さやを飾る｡

■ワンポイント

絹さやの代わりにゆでたいんげんなどでもよいでしょう。

調味料は家庭で常備されている「めんつゆ」をベースにした手軽な一品です。

調理時間:25分／エネルギー:176kcal／塩分:2.4g（エネルギー・塩分は1人分の値です）

レシピ提供＝株式会社紀文食品