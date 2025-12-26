炊飯器に豆腐ドーン⁉︎ 長谷川あかりさんを「信じて作るレシピ」がSNSで大反響！【解説つきレシピあり】
「あかり、信じてるからな…」
そんなつぶやきがXに投稿されているのをご存じですか？
先日も、その言葉とともに調理中の様子を写した画像がポストされ、なんと13万いいねを集めて話題をよびました。「あかり」さんとは？そしてその料理とは？注目を集めたポストの内容をご紹介します！
■「豆腐ドーン！しらすドーン！小松菜刻むだけ！」で完成⁉︎
写真に写っているのは、炊飯器の内釜の様子。大きな豆腐が真ん中に置かれ、その下にはしらすが広がっています。水がはられているので、お米を炊く前のようです。どんなごはんが出来上がるのか想像もできない、驚きのビジュアルが大反響を呼びました。
投稿主のりんりんさん（@mof2rin2）が作っていたのは、料理家で管理栄養士の長谷川あかりさんが考案した「しらすと小松菜、豆腐の炊き込みごはん」。長谷川さんを「信じて」作ったというこちらのメニューについて、りんりんさんにお話を聞いてみたところ「大好きな長谷川あかりさんのレシピを、このような形ではありますが広めることができたのなら光栄です」とコメントしてくれました。
まず炊飯器に材料を入れた時点で「あまりにも“絵力”が強かった」そうですが、以前、長谷川あかりさんが別のレシピ掲載時に（調理の工程で不安を感じても）「大丈夫。信じてください」とコメントしていたことを思い出し、「信じてるからな…」とつぶやいたのだそうです。
作ってみると、「豆腐ドーン！しらすドーン！小松菜刻むだけ！と、工程が驚くほど簡単でした」とりんりんさん。しかもやさしい味なのに食べごたえがあり、野菜嫌いな1歳のお子さんもむしゃむしゃ食べてくれたのだそう！ご家族みんなに大好評だったようです。
長谷川あかりさんのレシピは、塩やしょうゆのみのシンプルな味付けなので家族で調節しながら食べられる上に、少ない材料で効率的にたんぱく質と野菜がとれる点が魅力なのだそう。「これからも我が家はたくさんお世話になります！」とおっしゃるりんりんさんでした。
■大人気の料理家・長谷川あかりさんにインタビュー！
Xでは、りんりんさん以外にも「あかり、信じてる…」とつぶやきながら長谷川あかりさんのレシピを試す人が続出中！そこで、ご自身はどう感じていらっしゃるのか、お話を伺ってみました！
ーーSNSで「あかり、信じてる…」という投稿が盛り上がっていることについて、どう感じていらっしゃいますか？
「以前から、チキンとズッキーニの炊き込みごはんなどのレシピについても『（長谷川さんを）信じないと作れない』という投稿をたびたび見かけており、わたしのレシピには『信じる』工程が必要なんだ！ということは認識していました。また盛り上がりをみせていて、びっくりしています」
ご本人にとっては、ちょっと驚きの現象だったのですね。
さて、話題の「豆腐ドーン！」の炊き込みごはんを作ってみたい！と思ったかたも多いのでは…？
今回は、長谷川あかり著『シンプルだから悩まない！ ワンパターン献立』（ダイヤモンド社）より、今回バズった炊き込みごはんと、魚のおかずを組み合わせたおすすめの献立メニューをご紹介します！長谷川あかりさんに聞いた、とっておきの調理のコツもぜひ参考にしてくださいね。
■「ゆで魚と豆腐炊き込みごはん献立」のレシピ
■白身魚とレタスのオイスターソースがけ
【材料】（2人分）
白身魚（子持ちカレイなど）...2切れ
レタス...小1個（半分に切る）
料理酒...大さじ3
オイスターソース...大さじ3〜
ごま油...大さじ1
しょうが（せん切り）...適量
【作り方】
1. 鍋にたっぷりの湯を沸かし、料理酒を入れる。レタスを20秒ほどゆでてざるに上げ、水けをきって粗熱を取る。
2. 1の鍋に白身魚を入れ、たくさんの小さな泡がフツフツする状態をキープして14〜15分ゆでる。器に盛ってレタスを添え、しょうがをのせる。
3. フライパンでごま油をアツアツに熱し、2に回しかける。オイスターソースをかけていただく。
＊オイスターソースは、1人分=大さじ1と1/2が目安
＊子持ちカレイは大きいため14〜15分ゆでるが、たらや鯛など小さな切り身であれば7〜10分が目安。味つけも魚のサイズで加減する
■しらすと小松菜、豆腐の炊き込みごはん
【材料】（2人分）
米...1合
しらす干し...30g
小松菜...1/2束（茎は1cm幅に刻み、葉は粗みじん切りにする）
豆腐（木綿）...1/2丁（175g）
料理酒…大さじ2
塩...小さじ1/2
しょうゆ（好みで）...適量
【作り方】
1. 内釜に洗った米を入れ、料理酒、塩を加える。1合の目盛りまで水（分量外）を注ぐ。豆腐、しらすをのせ、炊飯器で普通に炊く。
2. 炊き上がったら小松菜を加え、ふたをして5分蒸らす。全体をふんわりと混ぜる（豆腐をくずしすぎないように注意）。器に盛り、好みでしょうゆをかけていただく。
■長谷川あかりさんに聞いた！調理のポイント
ーー「白身魚とレタスのオイスターソースがけ」を作る際、気をつけることはありますか？
「ない！と言えるほど簡単なのですが（笑）、全体の工程がシンプルな分、しょうがのせん切りにひと手間かけてみてください。これだけで味のクオリティーがとても上がります。タイパならぬ『手間パ』（かけた手間に対してかえってくるパフォーマンス）が抜群です」
ーー「しらすと小松菜、豆腐の炊き込みごはん」はいかがでしょうか。
「小松菜は大きめに切るとごはんとなじみにくくなってしまうので、しっかりみじん切りにしてみてください。要は菜飯なので」
ーーしらす以外におすすめの食材はありますか？
「しらすはカルシウムがとれることもありますが、うまみを足すために入れているので、ほかの小魚類も良いと思います！塩昆布をちょっと入れたり、顆粒だしをササっと振り入れていただいても。なにかうまみが入れば良し、です」
＊ ＊ ＊
長谷川あかりさんからは「本当に気軽に作れる献立です。最近お魚が食べられていないな、という時にもおすすめです」とのメッセージも。
ゆでるだけの白身魚は驚くほどふっくらと仕上がり、小松菜の風味と歯ざわりがさわやかな炊き込みごはんはボリュームもたっぷり。2品とも想像をこえる手軽さとおいしさですよ！
「これだけでできるの？」とドキドキしてしまっても、長谷川あかりさんを信じれば大丈夫！みなさんもぜひ作ってみてくださいね。
▷長谷川あかりさん
料理家・管理栄養士。なんでもない日を幸せにする、最小限の材料で作れる、シンプルで豊かなレシピを提案。
Instagram：@akari_hasegawa0105
X（旧Twitter）@akari_hasegawa
※長谷川あかり著『シンプルだから悩まない！ ワンパターン献立』（ダイヤモンド社）から一部抜粋・編集しました
撮影／竹之内祐幸 スタイリング／朴玲愛
文／菅野直子
