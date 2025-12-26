2026年のラッキーカラーは？ 財布は浪費を防ぐ色がおすすめ！【琉球風水志シウマさんに聞きました】
琉球風水志のシウマさんに、2026年の「ラッキーカラー」「ラッキーモチーフ「ラッキーナンバー」を教えてもらいました。金運を上げてくれる財布の特徴や色についてもお見逃しなく！ 運気を見方につけて充実した1年になりますように。
教えてくれたのは▷琉球風水志 シウマさん
■ラッキーカラーは？
ラベンダーとブラウンは安定を表わす色で財布のベースカラーに最適。金運UPのゴールド、ポジティブでやさしいエネルギーを秘めたピンク、邪気をはね返す黒も2026年の幸運色！
■衝動買いに注意！ 財布は浪費を防ぐ色がおすすめです
不安定で予測しにくい一年だけに、財布を替えるなら、色は安定を表わすブラウンやラベンダーがおすすめです。
「買い替えない場合も、財布にラッキーモチーフをつけたり、ラッキーナンバーを入れておくと身を守ってくれます」
■ラッキーモチーフは？
2026年は水の年、丙午で馬の年なので、その名のとおり「しずく形」や「馬」がラッキー。丙午は太陽が昼12時前後の強いエネルギーの象徴でもあるので、太陽のモチーフも吉。
■ラッキーナンバーは？
冷静さの象徴である「７」とムダづかいを防ぐ力のある「８」が2026年のラッキーナンバー。体調不良から心身を守り、家庭運と金運を上げてくれる「38」もおすすめの数字です。
＊ ＊ ＊
新しい年を迎えて、気分一新。お財布を新調するには、いいタイミングですね！
イラスト／一二三かおり 撮影／林 ひろし 編集協力／宇野津暢子
文＝徳永陽子