琉球風水志シウマさんに聞いた！2026年のラッキーカラーは？財布を替えるならこんな財布！


【画像で見る】2026年のラッキーカラー

琉球風水志のシウマさんに、2026年の「ラッキーカラー」「ラッキーモチーフ「ラッキーナンバー」を教えてもらいました。金運を上げてくれる財布の特徴や色についてもお見逃しなく！　運気を見方につけて充実した1年になりますように。

琉球風水志 シウマさん


教えてくれたのは▷琉球風水志 シウマさん

琉球風水師である母の影響を受け、独自に数意学を確立。これまでに鑑定した人は5万人以上。YouTube「琉球風水志シウマ公式チャンネル」も要チェック！

■ラッキーカラーは？

2026年のラッキーカラーは？　財布を替えるなら、色は安定を表わすブラウンやラベンダー！


ラベンダーとブラウンは安定を表わす色で財布のベースカラーに最適。金運UPのゴールド、ポジティブでやさしいエネルギーを秘めたピンク、邪気をはね返す黒も2026年の幸運色！

■衝動買いに注意！　財布は浪費を防ぐ色がおすすめです

不安定で予測しにくい一年だけに、財布を替えるなら、色は安定を表わすブラウンやラベンダーがおすすめです。

「買い替えない場合も、財布にラッキーモチーフをつけたり、ラッキーナンバーを入れておくと身を守ってくれます」

■ラッキーモチーフは？

ラッキーモチーフは？


2026年は水の年、丙午で馬の年なので、その名のとおり「しずく形」や「馬」がラッキー。丙午は太陽が昼12時前後の強いエネルギーの象徴でもあるので、太陽のモチーフも吉。

■ラッキーナンバーは？

ラッキーナンバーは？


冷静さの象徴である「７」とムダづかいを防ぐ力のある「８」が2026年のラッキーナンバー。体調不良から心身を守り、家庭運と金運を上げてくれる「38」もおすすめの数字です。

＊　＊　＊

新しい年を迎えて、気分一新。お財布を新調するには、いいタイミングですね！

イラスト／一二三かおり　撮影／林 ひろし　編集協力／宇野津暢子

文＝徳永陽子