『第67回 輝く！日本レコード大賞』受賞者インタビュー(1)ILLIT/M!LK/FRUITS ZIPPER/アイナ・ジ・エンド
年末恒例の『第67回 輝く！日本レコード大賞』（TBS系）が、12月30日17時30分より4時間半にわたり東京・渋谷の新国立劇場より生放送。番組の総合司会は、安住紳一郎TBSアナウンサーと俳優の川口春奈がつとめる。
先頃、2025年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」、「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」など各賞受賞者＆受賞曲が発表。
12月26日より4回に分けて、各賞の受賞者インタビューが公開。その第1弾として、ILLIT、M!LK、FRUITS ZIPPER、アイナ・ジ・エンドのインタビューが公開された。
■ILLIT インタビュー
◇優秀作品賞「Almond Chocolate」ILLIT
■M!LK インタビュー
◇優秀作品賞「イイじゃん」M!LK
■FRUITS ZIPPER インタビュー
◇優秀作品賞「かがみ」FRUITS ZIPPER
■アイナ・ジ・エンド インタビュー
◇優秀作品賞「革命道中-On The Way」アイナ・ジ・エンド
■番組情報
TBS系『第67回 輝く！日本レコード大賞』
12/30（火）17:30～22:00
