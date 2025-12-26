本日12月26日（金）よる10時〜11時24分 日本テレビ系で、加藤浩次MCの「せっかち勉強」を放送。

今回は「昭和世代が語り継ぎたいアイドル・平成令和世代が知ってほしいアイドル」をテーマに、“知らないと損する情報”や“知っておけばよかった知識”を勉強リーダーことカズレーザー（メイプル超合金）が余計な「ひっぱり」「ため」「またぎ」を一切入れずに猛スピードで紹介。今回の勉強ゲストは、菊池風磨（timelesz）、佐久間宣行、藤本美貴。

カズは番組開始早々、「小泉今日子はデビュー一年で辞めようと思っていた」「なんてったってアイドルは別バージョンが存在する」などの情報を次々紹介。勉強ゲストにはまったく触れずに始まったため、加藤は「カズさん、僕タイトルコールしてすぐVTRに行かれたんですけど」と戸惑うと、カズがゲストの紹介やオープニングトークを省いた理由に菊池は「せっかちだな〜」と苦笑い。

「timeleszといえば」というテーマでは、メンバーの佐藤勝利がきっかけで広まった言葉や、菊池の命を救った芸能人などが明らかに。菊池の名言が話題となったオーディションの話になると、菊池が「心の中に加藤浩次宿してたんですよ！」と裏話を語る場面も。また、14年前に菊池がSexy ZoneとしてCDデビュー会見を行った際の秘蔵映像を大公開。その微妙な受け答えに加藤らから総ツッコミを浴びた菊池は、「実は…嫌だったんです」と明かす。

“女性アイドル”がテーマの情報の中には、「藤本美貴の当初の愛称はミッキー」というものも。ある俳優と愛称がかぶっていたため“ミキティ”に変えたという理由に加藤は「マジで!?」とビックリ。その後、プロフィギュアスケート選手・安藤美姫の活躍により「（愛称が）1回奪われかけた」と言うと、ある救世主が取り戻してくれたという顛末に全員爆笑となる。また、山口百恵さんの“マイク”のように「○○を置いて引退」というテーマでも、菊池と藤本がそれぞれ発表した“ステージに置くもの”にスタジオ中が大いに沸く。

“人気アイドルのドラマ出演”にまつわる情報が出ると、加藤と菊池がさりげなく「アイドルがドラマやるっていうのは昔からあるんだね」「最近は芸人さんが監督をやるっていうパターンも」など口を挟み、菊池主演、加藤原作・脚本・監督、2026年1月7日（水）スタートのドラマ「こちら予備自衛英雄補?!」の情報をしれっと告知。するとカズから「せっかくなんでオチってどうなるんですか？」と聞かれ2人は大慌て！

さらにスタジオでは、「50人中同じ誕生日の人がいる確率は約97%」「ハーゲンダッツを開けた時に幻のハート型が現れる確率は0.1%」という情報について観客も交えて実証実験。驚愕の結果にスタジオは大盛り上がり。この結果により判明した新たな情報にカズが大いに興味を示す。

ほかにも、「芸能人の影響で生まれたブーム」「ライブの定番ペンライト演出を日本で広めたアイドル」「人気すぎて国家を動かしたアイドル」などの情報も。ぜひお見逃しなく！

＜番組概要＞

世はタイパ（タイムパフォーマンス）時代！テレビにありがちな「引っ張り」「ため」「またぎ」を一切入れず、ただひたすら膨大な、ためになる情報を猛スピードで紹介！

<出演者>

MC： 加藤浩次 勉強リーダー：カズレーザー（メイプル超合金）

ゲスト： 菊池風磨（timelesz） 佐久間宣行 藤本美貴 ※50音順

■番組HP https://www.ntv.co.jp/SekkachiStudy/

■番組公式X @SekkachiStudy