正月恒例『格付けチェック』GACKT「だいぶ難しい問題…」 「オーケストラ」チェックに松崎しげる登場
ABCテレビ・テレビ朝日系『芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル』（後5：00〜9：00）が、来年1月1日に放送されるのに先立って、ゲスト出題者が登場するチェック内容について発表した。
【番組カット】正月恒例『芸能人格付けチェック！』の出演者
ダウンタウン・浜田雅功を司会に、一流芸能人たちがチームを組み、味覚や音感など6つのジャンルの格付けチェックを受け、間違えるたびに一流→普通→二流→三流→そっくりさん、そして最後には “映す価値なし（画面から消滅）”とランクがどんどんダウンしていく、格付けバラエティー。今回も、前人未踏、個人81連勝中の絶対王者・GACKTが参戦。「ワイン」「殺陣」「弦楽八重奏」「ミシュランシェフ」などのチェックを行う。はたしてGACKTは個人連勝記録を伸ばすことができるのか。
今回、プロとアマチュアの演奏を聴き分ける「オーケストラ」チェックを実施する。正解のプロは、日本を代表する音楽家・久石譲が音楽監督を務め、年間200回以上の公演を行う「日本センチュリー交響楽団」。一方のアマチュアは、今年110周年と学生オーケストラ屈指の歴史を誇る「京都大学交響楽団」。全国で200を超える演奏会を開き、各地で高い評価を受けている。
演奏に華を添えるボーカルを担当するのは、歌手の松崎しげる。大ヒット曲「愛のメモリー」を、オーケストラをバックにして歌い上げる。スタジオに登場した松崎は、「（演奏は）プロとアマでは全然違いますよ」と言いつつ「でも音楽をなさっている方はまず外すことはない」とキッパリ。事前に演奏を聴いている浜田は、「簡単に言うたら歌は邪魔。しげる、うっとうしいなと思うことはある」とぶっちゃけ、笑いを誘う。
そんな浜田の話を聞き、チェックを受けるメンバーも「歌は聴かない」と、松崎の歌を警戒。プロのアーティスト達は「絶対に正解する」と意気込む。一方、GACKTは「京都大学のオーケストラはめちゃくちゃレベルが高いんですよね。これだいぶ難しい問題だと思うんですけど」と話す。
【出演】
司会：浜田雅功
アシスタント：ヒロド歩美
【ゲスト】
チーム？？？？：GACKT、？？？？
チーム 天童恵美子：天童よしみ、上沼恵美子
チーム アニバーサリー：郷ひろみ、倖田來未
チーム おコメの女＆再会：大地真央、竹内涼真
チーム 50分間の恋人：伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、木村多江、高橋光臣
チーム Kis-My-Ft2：千賀健永、宮田俊哉、横尾渉、藤ヶ谷太輔、玉森裕太、二階堂高嗣
チーム よしもと：田村淳、寺家・エース（バッテリィズ）
チーム FRUITS ZIPPER： 鎮西寿々歌、櫻井優衣、松本かれん、仲川瑠夏、真中まな
【格付けチェック】
チェック1 「ワイン」
チェック2 「殺陣」
チェック3 「弦楽八重奏」
チェック4 「ミシュランシェフ」
チェック5 「オーケストラ」
チェック6 「しゃぶしゃぶ」
