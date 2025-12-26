『レコ大』M!LK「2025年で人生が変わった」 大飛躍の一年を振り返る
年末恒例の『第67回輝く！日本レコード大賞』で優秀作品賞を受賞したM!LKからコメントが到着した。
『第67回輝く！日本レコード大賞』は12月30日午後5時半〜10時まで4時間半にわたってTBSで生放送される。番組の総合司会は、安住紳一郎アナウンサーと俳優の川口春奈が務める。
――今年の総括をお願いします。
佐野勇斗：M!LKが今後も活動していく中で、この2025年はM!LKの歴史の中でも語らずにはいられない年になったと思います。ちょうどそのタイミングで結成10周年のタイミングでもありましたし、本当に、「み！るきーず」の皆様のおかげですごくいい年になったと思っています。
――今年の「レコード大賞」のテーマ”響き合うとき”にちなんで今年一番心がときめいた瞬間は？
塩崎太智：僕いつも響いているんですよ！心は常に。毎日楽しいことがあったり、毎日ときめいているのですが。その中でも一番は、みんなでパリに行ったこと。10周年の写真集の記念で、5人でフランスのパリに行ったんです。あのときはみんな生き生きしていました。
3日ぐらいしかなくて、スケジュールをパンパンやったんですけど、全然寝ていなくても、みんなウキウキで、空いてる時間だからどこ行く？みたいな感じで。そういうのがあったから活気があふれて、レコ大にも選ばれた可能性もありますよ。笑
吉田仁人：そこ繋がってんの！？
塩崎太智：そこからメンバーの、グループの空気感も急にまたぐっと上がったと思う。
吉田仁人：そんなに楽しかったんだ。笑
塩崎太智：楽しかった。
――今年頑張った自分へのご褒美に食べたいご飯はなんですか？
一同：グルメな山中さん！
山中柔太朗：行かせていただきます、ガチのやつ。白子の天ぷら。
塩崎太智：天ぷら！？
山中柔太朗：白子の天ぷらが美味しいんですよ。
吉田仁人：白子ポン酢のイメージがあるけど。
山中柔太朗：そうだよね。でも、白子の天ぷらに塩をちょっとまぶして食べるっていうのが、ちょっと大人な気分になっていいんですよね。雰囲気だけでもね。
塩崎太智：イイじゃん〜！！
――放送当日◯◯やります！宣言をお願いします
塩崎太智：ダンスリーダーの吉田さん！
吉田仁人：なんかするの俺！？待って、今ここでこれ決めたらこれやんなきゃいけないんだよ！？
塩崎太智：変なことじゃなくて、「イイじゃん」の時に今までで一番○○します、とか。
佐野勇斗：M!LKとして初めてのレコード大賞だから、何か10年後の自分に残そう。
吉田仁人：後で見て恥ずかしくなっちゃうんですよ。何かやりたい人いないの？
曽野舜太：一生懸命頑張ります！
吉田仁人：それで良かったんだ…駄目だな、俺。
塩崎太智：花丸100点！大正解。
――最後に、楽曲に込めた想いを教えてください
吉田仁人：やっぱり本当に今までM!LKで歌ってきた曲の中でも一番トンチキというか、僕たちも聞いたときにびっくりした衝撃を、たくさんの方に味わっていただいて、日常生活の中でも「イイじゃん」と言っていただけているのが嬉しいです。本当に、僕たちはこの2025年で人生が変わったので、その思いも込めて、全力でパフォーマンスさせていただきたいと思います。頑張ります！
