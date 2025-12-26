『レコ大』FRUITS ZIPPER「いつもと違う変身した姿で…」 本番ステージへ意味深予告
年末恒例の『第67回輝く！日本レコード大賞』で優秀作品賞を受賞したFRUITS ZIPPERからコメントが到着した。
【写真】豪華…！受賞アーティストたちを紹介
『第67回輝く！日本レコード大賞』は12月30日午後5時半〜10時まで4時間半にわたってTBSで生放送される。番組の総合司会は、安住紳一郎アナウンサーと俳優の川口春奈が務める。
――今年の総括をお願いします。
真中 まな：今年はすごくたくさんのことが叶った1年だったなって思っています。私達はずっと「言霊」というふうにいろんなことを言ってきたんですけれども、レコード大賞はもちろんですし、やりたかったライブ会場でたくさんのライブができたことも、皆さんのお陰で夢や目標がたくさん叶えられた1年でした。
――意識している受賞者は？
鎮西 寿々歌：まずは同じ事務所である、妹分のCANDY TUNEと一緒にレコード大賞に出演できるのが決まってとっても嬉しくて、一緒にKAWAIIを届けられたらなって思っています。
そしてTUBEさん。「TUBE×」というアルバムで、私達もコラボ楽曲「ファミリー・サマー・バケーション」を歌わせていただいています。素敵なご縁で、大先輩と一緒に歌わせていただいた楽曲が収録されているアルバムが受賞ということで、本当に嬉しいです。
――番組テーマは「今、響き合う時」今年一番心がトキメいた瞬間は？
櫻井 優衣：私達がライブをしているときに、ちっちゃい子が一生懸命振り付けを覚えて一緒に歌って踊ってくれたときです。
FRUITS ZIPPERを知ってくれて、楽しんでくれている姿に、いつもときめいてます。
――今年頑張った自分へのご褒美に食べたいご飯はなんですか？
仲川 瑠夏：私の食べたいご褒美のご飯は、回らない寿司です。
一同：食べたい！
早瀬 ノエル：私も、回らないウニをいっぱい食べたい。
仲川 瑠夏：頑張って年を越したら、社長に回らないお寿司に連れていってもらいたいです
一同：社長、お願いします！
――放送当日◯◯やります！宣言
松本 かれん：当日は、いつもと違う変身した姿で、とっておきをみんなにお届けするので…当日まで楽しみにしていてください。
一同：お楽しみに！
