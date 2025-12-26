『レコ大』優秀作品賞のILLIT「魅力いっぱいのステージにしたい」
年末恒例の『第67回輝く！日本レコード大賞』で優秀作品賞を受賞したILLITからコメントが到着した。
『第67回輝く！日本レコード大賞』は12月30日午後5時半〜10時まで4時間半にわたってTBSで生放送される。番組の総合司会は、安住紳一郎アナウンサーと俳優の川口春奈が務める。
――今年の総括をお願いします。
MOKA：今年は、単独公演という夢をかなえることができました。レコード大賞では昨年の新人賞に続き、今年は優秀作品賞を取ることができて本当に嬉しいです。
――来年の抱負を教えてください。
IROHA：今年よりももっとたくさんのファンの方々に会いたいですし、次のレコード大賞にも出演することができるぐらい、もっとたくさん成長したいと思います。
――意識している受賞者は？
MOKA：皆さんの曲は本当に普段からたくさん聞いていてとても好き大好きなアーティストさんたちなので一緒に並べるだけでも本当に光栄です。
――本番ではどんなパフォーマンスをしたいですか？
WONHEE：みんなが私達のステージに夢中になるくらい、魅力いっぱいのステージにしたいです。
――番組テーマは「今、響き合う時」。今年一番心がトキメいた瞬間は？
IROHA：今年、私達が初の単独コンサートを行ったのですが、そのときにファンの皆さんと私達が一緒に歌を歌った場面があり、とても感動して、共鳴したなって思いました。
――今年頑張った自分へのご褒美に食べたいご飯はなんですか？
YUNAH：甘いアイスクリームととっても美味しいお肉が食べたいです。
――放送当日◯◯やります！宣言
IROHA：当日のパフォーマンスで、かわいくもかっこ良くもある魅力満点の表情を作りたいと思います。
――大賞を取ったら誰に贈りたいですか？
MINJU：応援してくださっているファンの皆さん、そして家族に贈りたいです。
――最後に、楽曲に込めた想いを教えてください
MOKA：推しへの想いや恋心をアーモンドチョコレートに例えて歌った楽曲で、寒い日に温かく溶けるような曲になっています。この冬に、ぜひ聞いて欲しいです。
この曲はステージで歌うとイントロから感情がぐっと込み上げるものがあります。
