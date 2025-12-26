『レコ大』アイナ・ジ・エンド「当日は特別なお衣装で…」 本番ステージに意気込み
年末恒例の『第67回輝く！日本レコード大賞』で優秀作品賞を受賞したアイナ・ジ・エンドからコメントが到着した。
【写真】豪華…！受賞アーティストたちを紹介
『第67回輝く！日本レコード大賞』は12月30日午後5時半〜10時まで4時間半にわたってTBSで生放送される。番組の総合司会は、安住紳一郎アナウンサーと俳優の川口春奈が務める。
――今年の総括をお願いします。
自分でアイナ・ジ・エンドと名付けて今年で10年目でした。
「革命道中」という楽曲をリリースして、日本を超えて世界の各国で聞いていただけるようになったり、10年目でやっとちょっと芽が出てきたような気がします。
そんな1年でした。
――来年の抱負
つい最近、「東京ガーデンシアター」という自分の憧れていた会場でワンマンライブが成功できたので、来年も自分が憧れているような場所でワンマンライブをやってみたいなと思います。
――番組テーマは「今、響き合う時」。今年一番心がトキメいた瞬間は？
2025年になってから、ショート動画をたくさん撮ることに挑戦していたんですけど、あの短い尺の間でも一緒にコラボしてくれる人と共鳴できるんだっていうのを、何回も肌身で感じさせていただいたので、とても楽しいし、いい経験だったなと思います。
――今年頑張った自分へのご褒美に食べたいご飯はなんですか？
たこ焼きを家で焼いて食べるのが今のご褒美な気がします。
（材料は）チーズ、おもち、大きめのタコ、天かすです。
――放送当日◯◯やります！宣言
革命道中はいろんなバージョンで披露してきたんですけれど、当日は特別なお衣装でパフォーマンスをしたいな、と企んでおります。
――最後に、楽曲に込めた想いを教えてください
革命への道中、まさにこれを描きました。
自分自身が夢を叶えたい気持ちでがむしゃらに走っている状況なので、そこを描いてみたんですけど、自分1人で頑張るよりかは大切な人を守るような、そういう意気込みの方が強くなれるんじゃないかっていう。そういった心模様も描いているので、これからも自分1人のために戦うんじゃなくて、誰かを守るためにとか、そういう気持ちで歌っていきたい楽曲です。
【写真】豪華…！受賞アーティストたちを紹介
『第67回輝く！日本レコード大賞』は12月30日午後5時半〜10時まで4時間半にわたってTBSで生放送される。番組の総合司会は、安住紳一郎アナウンサーと俳優の川口春奈が務める。
――今年の総括をお願いします。
自分でアイナ・ジ・エンドと名付けて今年で10年目でした。
「革命道中」という楽曲をリリースして、日本を超えて世界の各国で聞いていただけるようになったり、10年目でやっとちょっと芽が出てきたような気がします。
そんな1年でした。
つい最近、「東京ガーデンシアター」という自分の憧れていた会場でワンマンライブが成功できたので、来年も自分が憧れているような場所でワンマンライブをやってみたいなと思います。
――番組テーマは「今、響き合う時」。今年一番心がトキメいた瞬間は？
2025年になってから、ショート動画をたくさん撮ることに挑戦していたんですけど、あの短い尺の間でも一緒にコラボしてくれる人と共鳴できるんだっていうのを、何回も肌身で感じさせていただいたので、とても楽しいし、いい経験だったなと思います。
――今年頑張った自分へのご褒美に食べたいご飯はなんですか？
たこ焼きを家で焼いて食べるのが今のご褒美な気がします。
（材料は）チーズ、おもち、大きめのタコ、天かすです。
――放送当日◯◯やります！宣言
革命道中はいろんなバージョンで披露してきたんですけれど、当日は特別なお衣装でパフォーマンスをしたいな、と企んでおります。
――最後に、楽曲に込めた想いを教えてください
革命への道中、まさにこれを描きました。
自分自身が夢を叶えたい気持ちでがむしゃらに走っている状況なので、そこを描いてみたんですけど、自分1人で頑張るよりかは大切な人を守るような、そういう意気込みの方が強くなれるんじゃないかっていう。そういった心模様も描いているので、これからも自分1人のために戦うんじゃなくて、誰かを守るためにとか、そういう気持ちで歌っていきたい楽曲です。