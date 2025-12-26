正月恒例『格付けチェック』人気俳優が出題役で登場 ゲスト戸惑い「目がいってしまう」
ABCテレビ・テレビ朝日系『芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル』（後5：00〜9：00）が、来年1月1日に放送されるのに先立って、ゲスト出題者が登場するチェック内容について発表した。
【番組カット】正月恒例『芸能人格付けチェック！』の出演者
ダウンタウン・浜田雅功を司会に、一流芸能人たちがチームを組み、味覚や音感など6つのジャンルの格付けチェックを受け、間違えるたびに一流→普通→二流→三流→そっくりさん、そして最後には “映す価値なし（画面から消滅）”とランクがどんどんダウンしていく、格付けバラエティー。今回も、前人未踏、個人81連勝中の絶対王者・GACKTが参戦。「ワイン」「殺陣」「弦楽八重奏」「ミシュランシェフ」などのチェックを行う。はたしてGACKTは個人連勝記録を伸ばすことができるのか。
今回、「殺陣」のチェックでは、時代劇などに登場する「殺陣で斬られる側の演技」を見極める。協力するのは千葉真一さんが設立し、かつては真田広之も所属したアクションスター育成の名門、ジャパンアクションエンタープライズ。正解は時代殺陣歴30年以上の一流殺陣集団で、大河ドラマや暴れん坊将軍など名だたる時代劇に出演し、4人で2万回以上は斬られたという斬られ役の超人。比べる不正解は、斬られた回数は4人で800回程度という若手殺陣集団。
今回は時代劇のドラマ仕立てで2つの殺陣を見比べるが、この斬られ役を引き連れる悪の親玉を演じるのは、『翔ぶが如く』『徳川慶喜』などの大河ドラマをはじめ多くの時代劇に出演している神保悟志。その悪の軍団をやっつける親分を演じるのは、『水戸黄門』の助さん役をはじめ数々の時代劇に出演している原田龍二。さらに女性お笑いトリオ「3時のヒロイン」のかなでがお姫様役として出演する。
このチェックには、「斬ったことは宝塚時代とか、『女ねずみ小僧』とかある」という大地真央や、「デビュー前にジャパンアクションエンタープライズの方から直々に殺陣を教えてもらったことがある」と語るKis-My-Ft2の千賀健永、玉森裕太、二階堂高嗣らが参戦する。
実際にドラマ仕立ての殺陣が始まると、その濃い演技に「どうしても斬られ役じゃない人の方に目がいってしまう」と戸惑いの声があがる。
【出演】
司会：浜田雅功
アシスタント：ヒロド歩美
【ゲスト】
チーム？？？？：GACKT、？？？？
チーム 天童恵美子：天童よしみ、上沼恵美子
チーム アニバーサリー：郷ひろみ、倖田來未
チーム おコメの女＆再会：大地真央、竹内涼真
チーム 50分間の恋人：伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、木村多江、高橋光臣
チーム Kis-My-Ft2：千賀健永、宮田俊哉、横尾渉、藤ヶ谷太輔、玉森裕太、二階堂高嗣
チーム よしもと：田村淳、寺家・エース（バッテリィズ）
チーム FRUITS ZIPPER： 鎮西寿々歌、櫻井優衣、松本かれん、仲川瑠夏、真中まな
【格付けチェック】
チェック1 「ワイン」
チェック2 「殺陣」
チェック3 「弦楽八重奏」
チェック4 「ミシュランシェフ」
チェック5 「オーケストラ」
チェック6 「しゃぶしゃぶ」
