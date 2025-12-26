東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）を主催する関東学生陸上競技連盟は２５日、２０２８年１月の第１０４回大会以降、４年ごとに予選会や選抜チームを通じて全国の大学に門戸を開く改革を発表した。

夏季五輪イヤーに合わせた４年に一回の記念大会には、予選会に全国の大学の参加が可能となる。また、通常年の関東学生連合チームに代わって予選会の結果によって編成される「日本学生選抜チーム」も出場し、関東以外の学生にも出走チャンスが生まれる。

箱根駅伝の歴史で、全国の大学生ランナーで編成されたチームが一度、本戦に出場したことがある。第８０回記念大会（２００４年１月２、３日）の「日本学連選抜チーム」である。

予選会で関東以外の学校への門戸が開かれる前の時代。オープン参加でチームの総合記録はつかないが、個人の区間記録が残るとあって、これまで箱根と縁のなかった関西などのランナーが「打倒・関東」に燃えた。当時１万メートルで２８分台の記録を持ち、関西インカレで長距離４冠を獲得した中川智博（京都産業大）ら、全国の有力ランナー１６人で編成されたチームを、伊東輝雄・京都産業大駅伝監督が率いた。

大会では、５区の山登りに起用された鐘ヶ江幸治（筑波大）が９人抜きの快走で区間賞をとるなど、選抜チームは総合６位相当の好タイムで走り、鐘ヶ江はこの大会から創設された、最優秀選手賞にあたる「金栗四三杯」を獲得した。（デジタル編集部）