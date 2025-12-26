歌手の浜崎あゆみ（47）が25日、Instagramのストーリーズを更新。息子がクリスマスの朝に大喜びしたことを明かし、動画を公開した。

【映像】浜崎あゆみ、息子たちとの親子ショットや息子に作った朝食

2人の息子を育てている浜崎。これまでInstagramで、着物姿の親子ショットや子どもたちのために作った朝ごはんなどを披露してきた。

2025年11月9日の投稿では、息子たちが自宅に設置したクリスマスツリーを眺める様子をアップ。「あゆのツリー毎年ステキ！お子ちゃまたちもうれしそう」「さすがあゆ!!ホテル並み」などと、話題になっていた。

浜崎あゆみ、息子がクリスマスの朝に大喜びしたこと

12月25日は、「息子がサンタさんに置いておいた、クッキーとミルクがなくなってて大喜び」とコメントを添え、ストーリーズを更新。クリスマスの朝の様子を動画で公開している。

この投稿にファンからは、「あゆちゃんもボーイズたちも、happyなクリスマスだね」「そんなに喜んでくれて、サンタさんもうれしいね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）