お笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼（54）、小木博明（54）が25日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。「M−1グランプリ2025」の感想を語った。

矢作はTVer（ティーバー）でM−1を見たといい、披露された漫才部分を見た一方で「審査員は一切飛ばして。審査員なんてどうだっていいだろ」と明かした。小木は敗者復活戦の途中から見たといい「すごい楽しめた」「久々に見たけど面白いね」などと語った。

矢作は「完成度がさ。今回のM−1見てると、すごいじゃない」と切り出し、4番手に登場した事務所の後輩、真空ジェシカと5番手登場のエバースに言及。「われらが真空ジェシカなんか、あのエバースのあのネタの後はキツいわ、誰がやったって。もう芸人さんが全員が思うことだけど、本当に嫌なのよ。自分の出番の前にウケられるのが。M−1だから、そりゃスベる人なんていないんだけど」と語った。

そして「それにしたって、あんなほぼ100点の漫才されたらさ。面白すぎるじゃん。ここ5年ぐらいで一番面白いんじゃないかってぐらい面白かった」と続けた。

エバースは1本目で「ルンバ車」を披露。免許を持ってない佐々木隆史が、相方の町田和樹を車にするという漫才を披露。町田が4つのルンバにまたがって車にトランスフォームをするという展開だった。870点で1位通過したが、最終決戦で披露した「腹話術」が不発で1票も取れず3位。真空ジェシカは1点差で最終決戦を逃し4位。優勝は、たくろうだった。