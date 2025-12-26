沖縄県「首里城公園」外観工事完了の首里城正殿を正面から見学 - 年末年始に特別公開
首里城公園(沖縄県那覇市)は12月27日から、通常は立ち入ることのできない工事エリアの一部を特別公開する。
特別公開エリアから見た首里城正殿
本特別公開は、外観工事が完了した首里城正殿が初めて迎える正月にあわせて実施するもので、漆塗りたての艶やかな正殿の外観を正面から見学できる。
公開期間は2025年12月27日〜2026年1月4日、時間は8:30〜18:00までとなる(2026年1月1日〜3日は13:00〜18:00まで)。場所は首里城公園の御庭(奉神門と正殿の間)の一部で、有料エリアの入場料金で見学できる。
天候や混雑状況により、公開エリアの変更や公開の中断、または中止となる場合がある。正殿外観保護のため、正殿の一部にはネットなどを設置しているほか、御庭の開放エリア以外の場所や正殿内部に入ることはできない。
