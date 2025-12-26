元ν[NEU]のヒィロが、セカンドキャリアとしてエステサロン『DearLily』を開業してから10年を迎えた。『100歳までライブに行くための超美容セミナー』は、バンギャルを生涯応援することをコンセプトに開催しているもので、11月および12月に大阪・東京にて開催されたセミナーは満員御礼となった。これを受けて、2026年3月8日に名古屋・静かの海、3月21日に東京・グレースバリ渋谷店にて追加開催することが決定した。

『100歳までライブに行くための超美容セミナー』では、ライブ参加時に身体をラクに保つための裏技や、ライブ後のケア方法など、ヴィジュアル系バンドを愛するファン心理に寄り添った内容が展開中だ。

追加開催となる同セミナーのチケット一般発売はTiGETにて12月27日12:00より。チケット価格は500円で、ヒィロプロデュースによる“超美容ドリンク”と『DearLily』からのお土産付き。

なお、6月以降は『バンギャルを今日よりもっと美しくするための美容イベントツアー』が静岡・仙台・北海道・広島・福岡などで開催されることも決定している。

■『バンギャルを今日よりもっと美しくするための美容イベントツアー』

06月14日(日) 東京会場

07月19日(日) 静岡会場

08月02日(日) 仙台会場

09月13日(日) 北海道会場

10月04日(日) 広島会場

11月15日(日) 福岡会場

12月06日(日) 東京会場

12月26日(日) 大阪会場

※詳細は後日発表

