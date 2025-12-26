佐藤⼤樹、ハンギョドンにメロメロ「家に連れて帰りたい」 一緒に“Choo Choo TRAINダンス”も
FANTASTICS from EXILE TRIBEの佐藤⼤樹がプロデュースを⼿掛けるオリジナルキャラククター・うぱごろうと、サンリオの人気キャラクター・ハンギョドンがコラボレーション。12月26日よりスタートする「うぱごろう×ハンギョドン POP UP」を記念した取材会が行われ、佐藤とハンギョドンが出席。展開するグッズの紹介のほか、佐藤が“ハンギョドン愛”を語る場面があった。
【写真】初めて出版する絵本『おいでよ うぱごろう』を手に笑顔を見せる佐藤大樹
うぱごろうは、佐藤が飼っているウーパールーパーをモデルにしたオリジナルキャラクター。本コラボでは、そんなうぱごろうとハンギョドンがデザインされたクリアポーチ、巾着、ぬいぐるみキーホルダーなど全14アイテム計26種類が展開される。また、2026年1月21日には、うぱごろうを主人公とした絵本「おいでよ うぱごろう」の発売も予定されている。
今回のコラボレーションは、佐藤の“ある勘違い”がきっかけで実現したとのこと。ファンからハンギョドンのサウナハットをプレゼントされ、その喜びを生配信で伝えたのだが、それまで佐藤は「ハンギョンドン」だと間違えた名前で認識していた。視聴者に間違いを指摘されたことをきっかけにハンギョドンのことを調べると、「自分とどこかしら似ているなと思いました。離れ目なところとか、雰囲気とか、愛くるしさとか（笑）」と共通点があることに気づき、ハンギョドンのことが好きになったのだという。
サンリオショップに行きグッズを買い集めるなど“推し活”に励んでいたところ、サンリオがそれを聞きつけてコラボに至ったという経緯を明かした。
そんなハンギョドンは、佐藤と共に取材会に出席。実際に対面してみての感想を聞かれ「抱きしめたくなるようなフォルムと、表情。この色合いも好きです。僕は水の中の生き物を飼うことが好きなので、ハンギョドンを家に連れて帰りたい（笑）」と答えた佐藤にハンギョドンは抱きつき、さらに一緒にEXILEの代表曲「Choo Choo TRAIN」の印象的なローリングダンスを披露したりと、交流を楽しんだ。
今回ラインナップされたグッズについては、ファンに「欲しいグッズは何ですか？」というアンケートを取り、その上位14種類が選ばれた。自身の一番のお気に入りは「ぬいぐるみキーホルダー」だと言い、「絶対に作りたいと思っていました！ コンサートがあると、衣装の腰の部分につけています。ぜひお揃いにして、ライブに遊びに来てください！」とファンに呼びかけていた。
「うぱごろう×ハンギョドン POP UP」は、東京・SHIBUYA109 渋谷店 B1F DISP!!!にて12月26日〜2026年1月6日、大阪・SHIBUYA109 阿倍野店 DISP!!!にて2026年2月18日〜3月1日開催。
