氷川きよしの最新アルバム『KIINA.』（2025年11月発売）のレコ発ライブが、KIINA.名義のもと2026年6月に東京・大阪の2か所で開催される。このたび各日程・会場などの詳細が明らかになった。

ライブハウスでのパフォーマンスは約10年振りで、KIINA.名義でのライブが開催されるのは自身初となる。ライブでは、アルバム『KIINA.』の楽曲が披露される他、POPS中心のセットリストが組まれる予定だ。自由で華やかな“KIINA.”のライブを楽しんでいただきたい。

あわせて、同会場で氷川きよしオフィシャルファンクラブ「KIINA’S LAND」初のファンミーティングの開催も決定した。こちらも新ファンクラブが発足から1周年を記念したスペシャルなファンミーティングになるとのことだ。

■＜アルバム『KIINA.』レコ発ライブ＞

東京公演

2026年6月19日（金） 会場：EX THEATER ROPPONGI

1部 開場/開演 12:00/13:00

2部 開場/開演 16:00/17:00 大阪公演

2026年6月24日（水） 会場：なんばHatch

1部 開場/開演 12:00/13:00

2部 開場/開演 16:00/17:00 チケット発売日：2026年5月10日（日）

料金：全席指定\11,000-(税込/ドリンク代込み)

■＜「KIINA’S LAND」ファンミーティング＞

東京：2026年6月18日（木）開催

大阪：2026年6月23日（火）開催

※詳細はFCサイトにて後日発表予定。

■アルバム『KIINA.』発売記念イベント

＜アルバム発売記念企画〜レコ発ライブ、各会場50名さまご招待！＞が決定！

※アルバムの商品内に封入されている専用ハガキでご応募頂けます。

＜応募期間の延長のお知らせ＞

2025年12月22日（月）当日消印有効 ⇒応募締切日：2026年2月28日（土）当日消印有効 □東京会場

2026年6月19日（金）会場：EX THEATER ROPPONGI

2部 開場/開演 16:00/17:00 の部に50名ご招待 □大阪会場

2026年6月24日（水）会場：なんばハッチ

2部 開場/開演 16:00/17:00 の部に50名ご招待 ■アルバム『KIINA.』

2025年11月19日（水）発売

初回限定盤（CD＋DVD） COZP-2300〜2301 ￥5,500（tax in）

DVD：「白睡蓮」MV・-Behind the Scenes-／「BE THE LIGHT」MV・-Behind the Scenes-

通常盤（CD） COCP-42606 ￥3,500（tax in）

1.OVERTURE 〜 music unites the world 〜

2.暴れ海峡

3.薔薇 VOLCANO

4.Party of Monsters

5.はじまり

6.デキヤシナイ

7.白睡蓮

8.ラ・マスカレイド

9.ハニカムシステム

10.BE THE LIGHT

11.自鳴琴

B.T. Party of Monsters-PANDORA remix-

配信 https://HikawaKiyoshi.lnk.to/KIINA 初回限定盤 通常盤