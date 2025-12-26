氷川きよし＋KIINA.、約10年ぶりライブハウス開催での＜『KIINA.』レコ発ライブ＞を発表
氷川きよしの最新アルバム『KIINA.』（2025年11月発売）のレコ発ライブが、KIINA.名義のもと2026年6月に東京・大阪の2か所で開催される。このたび各日程・会場などの詳細が明らかになった。
ライブハウスでのパフォーマンスは約10年振りで、KIINA.名義でのライブが開催されるのは自身初となる。ライブでは、アルバム『KIINA.』の楽曲が披露される他、POPS中心のセットリストが組まれる予定だ。自由で華やかな“KIINA.”のライブを楽しんでいただきたい。
あわせて、同会場で氷川きよしオフィシャルファンクラブ「KIINA’S LAND」初のファンミーティングの開催も決定した。こちらも新ファンクラブが発足から1周年を記念したスペシャルなファンミーティングになるとのことだ。
■＜アルバム『KIINA.』レコ発ライブ＞
東京公演
2026年6月19日（金） 会場：EX THEATER ROPPONGI
1部 開場/開演 12:00/13:00
2部 開場/開演 16:00/17:00
大阪公演
2026年6月24日（水） 会場：なんばHatch
1部 開場/開演 12:00/13:00
2部 開場/開演 16:00/17:00
チケット発売日：2026年5月10日（日）
料金：全席指定\11,000-(税込/ドリンク代込み)
■＜「KIINA’S LAND」ファンミーティング＞
東京：2026年6月18日（木）開催
大阪：2026年6月23日（火）開催
※詳細はFCサイトにて後日発表予定。
■アルバム『KIINA.』発売記念イベント
＜アルバム発売記念企画〜レコ発ライブ、各会場50名さまご招待！＞が決定！
※アルバムの商品内に封入されている専用ハガキでご応募頂けます。
＜応募期間の延長のお知らせ＞
2025年12月22日（月）当日消印有効 ⇒応募締切日：2026年2月28日（土）当日消印有効
□東京会場
2026年6月19日（金）会場：EX THEATER ROPPONGI
2部 開場/開演 16:00/17:00 の部に50名ご招待
□大阪会場
2026年6月24日（水）会場：なんばハッチ
2部 開場/開演 16:00/17:00 の部に50名ご招待
■アルバム『KIINA.』
2025年11月19日（水）発売
初回限定盤（CD＋DVD） COZP-2300〜2301 ￥5,500（tax in）
DVD：「白睡蓮」MV・-Behind the Scenes-／「BE THE LIGHT」MV・-Behind the Scenes-
通常盤（CD） COCP-42606 ￥3,500（tax in）
1.OVERTURE 〜 music unites the world 〜
2.暴れ海峡
3.薔薇 VOLCANO
4.Party of Monsters
5.はじまり
6.デキヤシナイ
7.白睡蓮
8.ラ・マスカレイド
9.ハニカムシステム
10.BE THE LIGHT
11.自鳴琴
B.T. Party of Monsters-PANDORA remix-
配信 https://HikawaKiyoshi.lnk.to/KIINA
関連リンク
◆氷川きよし オフィシャルサイト
◆氷川きよし オフィシャルX
◆氷川きよし オフィシャルInstagram
◆氷川きよし オフィシャルYouTubeチャンネル
◆氷川きよし オフィシャルTikTok