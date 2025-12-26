北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の「執事」と呼ばれたキム・チャンソン国務委員会部長が死去した。

朝鮮中央通信は26日、金委員長が「深い哀悼の意」を表し、前日に献花したと報じた。

続いて「絶世偉人らの格別の愛と大きな信頼の中、党と国家の重要な職務で長年事業に取り組んできたキム・チャンソン同志は、常に堅実かつ誠実な姿でわが党の権威を擁護保衛し、国家の対外的地位を知らせるのに大きく寄与した」と評価した。

キム部長は北朝鮮の首脳儀典の責任者で、国内外メディアにもよく知られている。金正恩委員長の一家に密着して随行し、過去の南北交流や外交日程に何度か姿を現した。

金委員長が2018〜19年の2回の米朝首脳会談のほか、朝中、朝ロ首脳会談など活発な首脳外交をした当時、キム部長が毎回、先発隊として会談場所を訪問し、金委員長の日程や動線などをあらかじめ点検する姿が捕捉された。

キム部長は2018年、金委員長の妹の金与正（キム・ヨジョン）労働党副部長が平昌（ピョンチャン）冬季オリンピック（五輪）高官級代表団で訪韓した当時も代表団支援人員に含まれた。同年4月、南北間の「儀典・警護・報道」分野の実務者会談に北側首席代表として出席し、青瓦台の尹建永（ユン・ゴンヨン）国政状況室長らと共に南北首脳会談を準備した。

キム部長は金正日（キム・ジョンイル）総書記、金正恩委員長の2人の最高指導者を補佐した。キム部長は金正日総書記の執権当時から最高指導者とその家族の日常生活を補佐する書記室に在職した。金正恩委員長の執権後にも最初の書記室長を務めた。