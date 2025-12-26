ドミニカ・サントドミンゴのコロンブス公園に立つクリストファー・コロンブス像。（１２月４日撮影、サントドミンゴ＝新華社記者／許咏政）

　【新華社サントドミンゴ12月26日】ドミニカ共和国の首都サントドミンゴは「米州最初の都市」とも呼ばれる。15世紀末、スペインの植民者がここに新大陸初の植民都市を築いた。

ドミニカ・サントドミンゴの米州植民地時代最古の軍事要塞、オサマ要塞。（１２月４日撮影、サントドミンゴ＝新華社記者／許咏政）
ドミニカ・サントドミンゴで、米州最古のカトリック建築の一つ、ドミニコ会修道院の門前を通る観光客。（１２月４日撮影、サントドミンゴ＝新華社記者／許咏政）
ドミニカ・サントドミンゴの海辺をバイクで走る市民。（１２月２日撮影、サントドミンゴ＝新華社記者／許咏政）
ドミニカ・サントドミンゴの王室造船所博物館に展示された中国の磁器。（１２月４日撮影、サントドミンゴ＝新華社記者／許咏政）
ドミニカ・サントドミンゴで、米州最古の病院の一つ、サン・ニコラス・デ・パリ病院遺跡を訪れる観光客。（１２月４日撮影、サントドミンゴ＝新華社記者／許咏政）
ドミニカ・サントドミンゴの旧市街を散策する観光客。（１２月４日撮影、サントドミンゴ＝新華社記者／許咏政）
ドミニカ・サントドミンゴの旧市街地。（１２月４日撮影、サントドミンゴ＝新華社記者／許咏政）