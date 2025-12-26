チャイナドレスでの「瓦割り」 で一躍注目を集めたフリーアナウンサーの堀江聖夏（ほりえみな）さんが、自身のインスタグラムを更新。「Merry Christmas! 瓦割り」を披露しました。

【写真を見る】【 堀江聖夏 】「Merry Christmas! 瓦割り」を披露 サンタクロース風チャイナドレス姿で瓦割り





堀江さんは、Merry Christmas! 瓦割りと綴り、動画を投稿。









真っ赤なミニスカートのサンタクロース風のチャイナドレス姿で、瓦10段割りに挑みました。









「ハァ！」のかけ声とともに、高々と足を振り上げる堀江さん。









“かかと落とし”で、見事、10段割りに成功し、ポーズを決めました。









堀江さんは「Merry Christmas! 瓦割り NG編」と題して、別テイクの動画も投稿。









こちらの動画では、瓦の枚数を増やして16段割りに挑戦。









「ハァ！」というかけ声と共に、足を高く上げ“かかと落とし”を披露しました。









しかし、結果は4枚の瓦が残り失敗。堀江さんの残念そうな表情が印象的です。









【担当：芸能情報ステーション】