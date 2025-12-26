◇NBA レイカーズ96ー119ロケッツ（2025年12月25日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（27）は、25日（日本時間26日）の本拠地ロケッツ戦で右鼠径部痛から3戦ぶりの復帰。3年連続クリスマスゲーム出場となったが、今季2度目の無得点に終わった。チームも完敗で今季初の3連敗を喫した。

18日（日本時間19日）の敵地ジャズ戦から鼠径部に痛み感じて2戦連続欠場していた八村。全米大注目のクリスマスゲームで戦列復帰となった。

3年連続クリスマスゲーム出場となった八村は、スタメンに名を連ねた。第1Qは3本のシュートを放ちながらも全て失敗。残り2分4秒でベンチに下がった。

第2Qはベンチスタート。残り6分26秒からコートに立ったが、シュート機会もなく前半は無得点に終わった。

第3Qはスタートから出場したが、シュート機会もなく残り6分54秒でベンチに下がった。最終Qもスタートから出場したが無得点に終わった。

八村は27分42秒出場。無得点2リバウンド2アシスト1スチールをマークした。シュートは6本試投（そのうち3本が3Pシュート）したが全て失敗。今季2度目の無得点に終わった。

チームは第1Qから12点リードを許す苦しい展開。第2Qは何とか食らいついて、53―63と10点ビハインドで前半を折り返した。しかし前半終了の時点で12得点を記録していたオースティン・リーブスが左ふくらはぎ痛で後半欠場。第3Qに一気に突き放されてクリスマスゲームで完敗。チームは今季初3連敗を喫した。